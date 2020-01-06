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Как колесница, только без лошадей: Segway представил новое средство передвижения

Как колесница, только без лошадей: Segway представил новое средство передвижения
11:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новинку покажут на выставке CES 2020 года, которая пройдет с 3 по 10 января в Лас-Вегасе.

Американский производитель Segway презентовал прототип футуристического средства передвижения под названием S-Pod. 

Электрический S-Pod выглядит, как нечто среднее между креслом Профессора Икс и колесницей без лошадей. Работает он на технологиях, которые Segway ввела еще в первые свои изделия, сообщает The Verge.

Особенности S-Pod

По словам разработчиков, такое средство передвижения может развивать скорость 40 км/ч. Весит кресло немало – 150 кг. На одной зарядке батареи можно проехать до 70 км.

S-Pod использует традиционную для гироскутеров Segway технологию сохранения баланса. Но в отличие от обычных Segway, он руководствуется не наклонностями корпуса пользователя, а с помощью небольшого джойстика, расположенного справа от сиденья.

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Дата выпуска и цена

Финальная версия S-Pod должна дебютировать уже в 2020 году, а продажи запланированы на 2021 год. Цену пока не раскрывают, однако такой транспорт точно окажется недешевым удовольствием.

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Автомобиль, Транспорт, Авто, Segway, S-Pod.
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