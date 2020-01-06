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Автобусы Ikarus снова начнут производить в Венгрии

Автобусы Ikarus снова начнут производить в Венгрии
16:32 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: auto.24tv.ua

Теперь под этим брендом совместно с китайцами будут делать электробусы.

После 15-летнего перерыва добра известная в Украине марка венгерских автобусов Ikarus снова появилась на международной выставке Busworld Europe в Брюсселе. В конце прошлого года совместное венгерско-китайское предприятие IKARUS-CRRC представило свою первую модель Сity Pioneer.

Electrobus Europe Ltd – совместное предприятие Ikarus и китайского производителя CRRC. В Венгрии делают кузов и шасси, а электрическую начинку поставляют из Поднебесной.

Единственная модель компании – Ikarus-CRRC 1311 U City Pioneer. Это 12-метровый городской низкопольный электробус. Он рассчитан на перевозку 79 пассажиров, из которых 28 может сидеть. Кузов состоит из каркаса из нержавеющей стали. Он имеет гарантированный срок эксплуатации 16 лет. Это вдвое больше, чем должны "прожить" аккумуляторные батареи этого электробуса.

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Китайские аккумуляторы CATL емкостью 313 кВт заряжаются за 5-6 часов от станции на 60 кВт или всего за 2 – 3:00 от 150-киловаттной. Батареи питают тяговый синхронный электромотор t-Drive MD2021 с нормальной мощностью 165, пиковой – 240 кВт. Максимальный крутящий момент – 3200 Нм. Запаса хода хватает на пробег в 200 – 260 км.

Производители обещают, что электробус будет на 15-20% дешевле своих конкурентов, однако точная цена неизвестна.

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Автомобиль, Производство, Автобусы, Авто, Новинки, Икарус, Electrobus Europe Ltd.
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