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Fisker представил электрический кроссовер Ocean в Лос-Анджелесе (Фото)

Fisker представил электрический кроссовер Ocean в Лос-Анджелесе (Фото)
18:52 Сегодня Телеграф avtodream.org

Новый Fisker Ocean встанет на конвейер в 2021 году.

Спустя почти год, после первой информации о Fisker Ocean, который стартап дразнил публику, состоялась официальная премьера электрического кроссовера, который должен появится в продаже в 2022 году, а его минимальная цена составит 37 499 долларов.

Fisker Ocean - первый в тройке электромобилей, который, по словам главы компании Хенрик Фискера, запланирован на ближайшие годы, а производство этого кроссовера начнется во второй половине 2021 года.

Кроссовер имеет запас хода до 300 миль, батареей емкостью около 80 кВтч, и этот диапазон, наряду со стартовой ценой менее 40 000 долларов США, выделяет его среди конкурентов класса люкс, таких как Jaguar I-Pace и Audi e-tron в цене и ассортименте.

В рамках дебюта компания не сообщила о том, какие функции являются стандартными, а какие - опциональными в грядущем полностью электрическом кроссовере. Тем не менее, автомобиль предлагает должен получить «калифорнийский режим», который опускает все окна, включая окна между В- и С-стойками, и заднее окно.

Самая быстрая конфигурация трансмиссии позволит автомобилю разогнаться до 100 км/ч за 2,9 секунды, а другие конфигурации позволят покупателям выбирать между моно- и полным приводом.

Дизайн интерьера новинки выглядит сдержано. Отделка исполнена в белом цвете с использованием материала, похожего на замшу, который покрывает всю приборную панель, с большим сенсорным экраном, а чуть ниже экрана расположены пять кнопок, которые обеспечивают быстрый доступ к пяти функциям.

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Кроме того есть два беспроводных зарядных устройства и головной дисплей, который, по словам Фискера, может отображать текст песни во время ее воспроизведения.

Фискер также намекнул на автономные функции в автомобиле, когда указал на радар в передней решетке.

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Автомобиль, Авто, Презентация, Новинки, Fisker, Fisker Ocean.
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