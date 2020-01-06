CAM составил рейтинг инновационности автопроизводителей

Первое место в нем присудили группе Volkswagen.

Исследование CAM основано на анализе 1300 видов технических новаций. Данные по ним обработали в 2018–2019 годах.

Сводный перечень составлен после оценки деятельности 42 автомобильных групп и 96 брендов из Европы, Японии, США и Китая — в нем обобщены данные о 2500 инновациях, появившихся на серийных моделях в период с 2016 по первую половину 2019 года.

Согласно Топ-20, самой инновационной стала группа Volkswagen: она внедрила 462 ноу-хау, из которых 73 — уникальны для отрасли. Ценность вклада VW оценили в 466,9 балла.

Отдельного упоминания от CAM заслужили ассистент контроля края дорожного полотна на Audi Q7, изогнутый дисплей на Volkswagen Touareg и адаптивный круиз-контроль Travel Assist на Passat; последняя версия комплекса MBUX на Mercedes-Benz A-Class; индукционная зарядка на BMW 5 серии и ассистент движения задним ходом на X5.