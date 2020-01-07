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В Украине снизился спрос на коммерческие автомобили

В Украине снизился спрос на коммерческие автомобили
00:36 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay

В Украине упал спрос на новые коммерческие авто.

В декабре 2019 года украинский парк коммерческих автомобилей пополнился 1,5 тыс. новых машин. Это показатель оказался самым высоким за 12 месяцев прошлого года, однако общее количество зарегистрированных в 2019 году коммерческих авто составило 12,4 тыс., что почти на 3% ниже показателя 2018-го, сообщает "Укравтопром".

По данным Ассоциации автопроизводителей Украины, количество приобретенных авто в декабре на 28% превысило декабрьский показатель 2018 года.

Топ-5 марок авто, которые оказались в лидерах по итогам 2019 года (относительно 2018 года):

  • Renault – 2469 шт. (+2%);
  • Fiat – 1491 шт. (+12%);
  • Ford – 922 шт. (-9%);
  • Mercedes-Benz – 850 шт. (-19%);
  • Peugeot – 828 шт. (+80%).

Украинцы в 2019-м году чаще всего покупали Renault и Toyota

Как сообщалось ранее, с января по ноябрь 2019 года в Украине госномера получили 10,8 тыс. новых коммерческих автомобилей, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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Peugeot, Fiat, Renault, Ford, Mercedes, Коммерческие автомобили.
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