В Украине снизился спрос на коммерческие автомобили

В декабре 2019 года украинский парк коммерческих автомобилей пополнился 1,5 тыс. новых машин. Это показатель оказался самым высоким за 12 месяцев прошлого года, однако общее количество зарегистрированных в 2019 году коммерческих авто составило 12,4 тыс., что почти на 3% ниже показателя 2018-го, сообщает "Укравтопром".
По данным Ассоциации автопроизводителей Украины, количество приобретенных авто в декабре на 28% превысило декабрьский показатель 2018 года.
Топ-5 марок авто, которые оказались в лидерах по итогам 2019 года (относительно 2018 года):
Как сообщалось ранее, с января по ноябрь 2019 года в Украине госномера получили 10,8 тыс. новых коммерческих автомобилей, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.