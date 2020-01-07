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Avida Rock: трейлер-караван для любителей путешествовать с комфортом

Avida Rock: трейлер-караван для любителей путешествовать с комфортом
06:09 Сегодня Телеграф fainaidea.com Фото: Твиттер

Караван – достаточно необычный формат кемперов и жилых трейлеров, который так или иначе становится все более популярным в последнее время и тем самым возвращает былую славу в отношении данного типа жилья.

Австралийский производитель транспортной техники Avida представил свой новый проект жилого трейлера-каравана под названием Avida Rock, который в лучших традициях австралийской компании предоставляет своим пользователям и жильцам наивысший уровень комфорта при проживании. Обладая общей протяженностью в 6,4 метра и высотой потолков в 2,7 метра, караван Avida Rock готов вместить в себя до четырех человек.

Стоит отметить, что одним из наиболее интересных и заметных особенностей каравана является наличие особенной подвески Cruisemaster XT, которая способна поддерживать весь вес каравана и людей в нем – а учитывая также наличие шин 245/75R16, становится понятно, что караван может отправиться в действительно длинный маршрут безо всяких проблем. Внутри обнаруживается действительно грамотное расставленные приоритеты в контексте жилого помещения – спальное место соединено с лаунж-зоной, в которой до четырех человек могут разместиться без проблем за просмотром телевизора с DVD-плейером.

Кухонная зона соединена с гостиной тоже весьма грамотно – причем кухня оборудована отличными столешницами и всем необходимым комплексом кухонного оборудования. Отдельный санузел является совмещенным, и к услугам пользователей также имеется нагревательный бойлер для воды и два водных танка, каждый объемом до 120 литров.

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Всего этого богатства оказывается вполне достаточно для того, чтобы насладиться действительно прекрасным уровнем проживания в данном караване – Avida Rock предназначена для тех пользователей, которым необходима не только защита от внешних угроз, но также как можно более высокий уровень комфорта. Именно поэтому представленный кемпер-караван может быть идеальным решением для семьи, которая периодически отправляется на природу – да и цена в 62 тысяч долларов США весьма располагает к приобретению кемпера.

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Путешествия, Караван, Кемпер, Avida Rock.
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