Представлен "заряженный" универсал BMW M3 CS Touring

Баварская марка отказалась от идеи выпускать спортивный универсал, однако это не остановило умельцев.

BMW никогда не предлагал Touring версию M3, хотя в Сети регулярно появляются слухи о том, что баварцы действительно рассматривают идею выпустить универсал M3. Однако голландское тюнинг-ателье Fullcartuning в лице основателя и владельца Сандера Коелемия не стало ждать.

Господин Коелемий осуществил свою мечту о создании M3 CS Touring, взяв в основу своего проекта седана F80 M3 CS и G21 3 Series Touring.

Для сборки были использованы только оригинальные запчасти, в том числе двигатель M3 CS мощностью 454 л.с., трансмиссия, подвеска, тормоза, освещение, модули, салон и многое другое.

Конечный результат получился восхитительным. Кузов универсала имеет серый окрас, а также автомобиль получил более широкие крылья и кованные матовые диски, которые обули в шины Michelin Pilot Sport 4S.

Дебют первой в мире BMW M3 CS Touring состоялся на автосалоне в Эссене в начале декабря 2019 года. Скорее всего, он останется единственным, если кто-то еще не решится предпринять такой проект.