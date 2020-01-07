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Daimler представил концепт Vision AVTR (Фото)

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Daimler представил концепт Vision AVTR (Фото)
11:39 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Шоу-кар был разработан, чтобы "пробудить воображение" о том, какими могут быть автомобили в будущем.

Daimler представил свою футуристическую модель Mercedes-Benz Vision AVTR на выставке Consumer Electronics Show (CES), созданной благодаря недавно объявленному партнерству с франшизой "Аватар".

Концептуальная модель уделяет особое внимание связи между человеком, машиной и природой, во многом подобно символическим отношениям между людьми На’ви на Пандоре из Аватара (и его предстоящими продолжениями). 

Достаточно беглого взгляда на Vision AVTR, чтобы понять, что он не похож ни на один серийный автомобиль. Нет традиционных автомобильных средств управления, и вместо этого "водители" просто кладут руку на подсвеченный контроллер в центральной консоли, который измеряет различные биометрические параметры, включая ваш пульс.

Остальная часть интерьера как бы обволакивает присутствующих и открывает их для внешнего мира, в частности благодаря наличию отчетливого акцентного освещения и скульптурных форм и поверхностей.

Украшением сидений является веганская кожа Dinamica, которая изготавливается исключительно из переработанного материала старой одежды, флагов и пластиковых бутылок. Большая часть пола украшена инновационным деревом, названным Karuun, сделанным из ротанга, материала, найденного в изобилии в некоторых областях, включая Индонезию.

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В задней части Mercedes-Benz Vision AVTR имеется 33 многофункциональных клапана, которые движутся синхронно, имитируя дыхание и движение существ на Пандоре. Эти закрылки также удваивают, чтобы улучшить аэродинамику.

Силовая установка также интересна и демонстрирует стремление автопроизводителя сократить выбросы углекислого газа. Для питания автомобиля используется революционная аккумуляторная батарея мощностью 110 кВт- ч, использующая органический элементный состав на основе графена, который не содержит редких, токсичных и дорогостоящих металлов Земли, а это означает, что аккумулятор на 100% пригоден для повторного использования. Батарею можно перезарядить всего за 15 минут, и она обеспечивает запас хода на 700 км.

Движущей силой концепции являются четыре полностью независимых электродвигателя на каждом углу, которые в сумме производят 470 л.с.

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Автомобили, Техника, Daimler, Авто, Новинки авто, Автомобили будущего, Vision AVTR.
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