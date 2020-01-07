Новый концепт летающего электрического такси презентовали Hyundai и Uber (Фото)

Hyundai уже разработал летательный аппарат (PAV) с Uber Elevate, получивший название S-A1.

На ежегодном шоу Consumer Electronics Show (CES), которое заработало в Лас-Вегасе, стало известно, что Hyundai и Uber объединятся, чтобы предложить мировой общественности летающее электрическое такси.

Hyundai будет отвечать за разработку и производство летательных аппаратов, а Uber, в свою очередь, займется сопутствующей инфраструктурой: услуги поддержки воздушного пространства, подключения к наземному транспорту, а также специальные интерфейсы для клиентов.

Такая информация появилась на зарубежном портале carscoops.com. Отмечается, что Hyundai стала первой автомобильной компанией, присоединившейся к концепции сервиса "летающих такси" Elevate.

"Наше видение Urban Air Mobility изменит концепцию городского транспорта", - сказал исполнительный вице-президент и руководитель подразделения Hyundai Urban Air Mobility (UAM) Джайвон Шин.

Он назвал Uber Elevate "подходящим партнером", чтобы предложить клиентам инновационный продукт, способный оживить городские сообщества.

Hyundai уже разработал летательный аппарат (PAV) с Uber Elevate, получивший название S-A1. В этом проекте использовались инновационные процессы проектирования для оптимизации электрического вертикального взлета и посадки. Этот полностью электрический автомобиль могут увидеть посетители выставки CES. Он способен подниматься на высоту 300–600 метров, разгоняться до 290 км/ч и обладает "дальноходностью" в 96 километров.

Поначалу S-A1 будет пилотироваться человеком, однако со временем он станет полностью автономным. На борту этого аппарата смогут уместиться четыре пассажира.

Также концепт оснастили множеством небольших роторов для снижения шума по сравнению с вертолетами. Запустить сеть воздушного такси планируют в ближайшие годы.