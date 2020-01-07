На выставке CES-2020 представлен концептуальный электрокар Sony Vision-S (Видео)

Концептуальный электрокар Vision-S от Sony стал для посетителей выставки CES-2020 в Лас-Вегасе настоящим сюрпризом.

С помощью этого авто компания продемонстрировала своих технологические разработки в области мобильности.

Так, по данным зарубежного портала carscoops.com, концепт-кар от Sony имеет в своем арсенале не менее 33 датчиков, среди которых значатся радары и лидары, CMOS-датчики изображения и прочее.

Благодаря им электрокар способен обнаруживать и распознавать людей и предметы вне автомобиля.

Салон Vision-S оборудовали датчиками ToF, которые также умеют обнаруживать людей и предметы, но уже внутри авто. По словам разработчиков, представленный концепт соответствует автономности второго уровня.

Интерьер Sony Vision-S отличается обилием экранов: это большие информационно-развлекательные дисплеи за подголовниками передних кресел, а также панорамный тачскрин на приборной панели. Этот список дополняют особые экраны, которые в режиме реального времени транслируют картинку с камер, установленных на крыле.

Другая особенность концепта - система «360 Reality Audio», которая гарантирует идеальную акустику в салоне авто. Динамики даже будут встроены в сиденья.

Работая над проектом Vision-S, в Sony опирались на недавно разработанную платформу EV, принадлежащую автомобильному поставщику Magna. За работоспособность концептуального электрокара отвечает пара электродвижков мощностью 200 кВт. Первую «сотню» концепт-кар набирает за 4,8 секунды, а его максимальная скорость достигает 239 км/ч.

Выйдет ли электрокар в серию, к сожалению, не сообщается.