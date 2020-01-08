Volkswagen Arteon R-Line Edition успешно дебютировал на европейском рынке (Фото)

Немецкий автопроизводитель создаст всего 250 экземпляров спецверсии флагманской модели.

Почти год назад Volkswagen представил полностью загруженный Passat Variant R-Line Edition в Европе, и теперь он выпускает аналогичную версию более привлекательного Arteon. В то время как щедро оборудованный универсал был ограничен 2000 экземплярами, стильный фастбэк значительно более эксклюзивен, поскольку в Вольфсбурге делают только 250 автомобилей для европейского рынка.

Аналогично механически связанному Passat на базе MQB, о котором мы упоминали, Arteon R-Line Edition получает привлекательный оттенок кузова Moonstone Grey, который идеально сочетается с черной крышей для контраста, а также комплект 20-дюймовых колесных дисков из черного сплава Rosario и тонированные задние стекла для большего визуального эффекта и дополнительной конфиденциальности. Внутри в качестве стандартного оснащения - шикарная кожа наппа и полностью цифровая комбинация приборов.

Будучи топовой версией, этот Arteon имеет практически все, что немецкий производитель установил в таком же Passat: от сидений с подогревом до бесключевого доступа, от адаптивных светодиодных фар до информационно-развлекательной системы премиум-класса. Покупатели также награждаются широким спектром систем безопасности, включая обнаружение дорожных знаков, помощь при парковке, ассистент смены полосы движения, адаптивный круиз-контроль и автономное экстренное торможение в случае неизбежной аварии.

VW будет продавать Arteon R-Line Edition исключительно с высококачественными двигателями, в частности, с 2.0 TSI и 2.0 TDI, включая дизель с парой турбокомпрессоров, подключенный к полноприводной системе 4Motion. Независимо от выбора клиента, силовая установка будет передавать мощность на через 7-ступенчатую автоматическую трансмиссию с двойным сцеплением. В версиях с бензиновым двигателем мощностью 268 лошадиных сил или Bi-TDI мощностью 236 л.с. Volkswagen добавит адаптивное управление шасси (DCC) с настраиваемыми амортизаторами и множеством настроек в соответствии с манерой езды.

Поскольку Arteon R-Line Edition находится на вершине линейки, он оценивается довольно высоко. Дилеры уже принимают заказы в Германии, где он стоит от 55 970 евро за базовый 2.0 TSI с 188 л.с. Для сравнения, в Германии можно купить 241-сильный Audi A5 S Line с Quattro и S Tronic с семью скоростями от 52 800 евро. Поставки клиентам планируется начать в феврале.