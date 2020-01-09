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Модели Spark и Nexia от Ravon получат замечательные замены

Модели Spark и Nexia от Ravon получат замечательные замены
15:19 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Узбекская компания Ravon собирается выпустить бюджетную модель.

"Узавтосаноат", владеющий маркой Ravon, планирует выпустить новый автомобиль, стоимость которого составит 10 000 - 15 000 долларов.

Специалисты предполагают, что речь идет о перелицованном седане Chevrolet Onix , который начнут выпускать в текущем году в Китае и Бразилии.

Эта новинка, как и ее соплатформенники, должны заменить "старые" модели Spark, Nexia, Cobaltи Lacetti, которые производятся на мощностях "Узавтосаноат".

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Отметим, что Onix базируется на платформе GEM (Global Emerging Markets), которую уже получил кроссовер Tracker. Уже в базовом оснащении данный SUV имеет кондиционер, электростеклоподъемники и радиоприёмник.

В более богатых модификациях также доступны информационно-развлекательная система MyLink 3 с 7-дюймовым тачскрином, камера заднего вида, запуск мотора с кнопки, круиз-контроль и многое другое.

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Авто, Ravon Nexia, Ravon, Ravon Spark.
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