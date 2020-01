Mini Sidewalk: как выглядит новое поколение кабриолета (Фото)

Еще в 2007 году Mini представил свою новинку под названием Sidewalk.

Внешний вид автомобиля был довольно привлекательным, и теперь компания приняла решение выпустить новую генерацию модели Mini Sidewalk 2020 модельного года.

Например, специальные полоски капота с контрастным цветом по краям, надписи Sidewalk на вентиляционных отверстиях и 17-дюймовые колесные диски с двухцветной отделкой.

Возможно, самая интересная особенность этого кабриолета это крыша, которая выполнена из ткани и имеет серебряный узор. В салоне надо отметить отделку в контрастных тонах желтом и синем. Дверные пороги имеют матовые алюминиевые накладки с маркировкой Sidewalk, а на нижней части руля виден небольшой, но заметный логотип Sidewalk.

2020 Mini Convertible Sidewalk returns as a compact convertible. Gets 17-inch scissor-spoke wheels with a two-tone finish, LED headlights & driving modes pic.twitter.com/3xVnyXb2AP

— PowerDrift (@PD_Official) January 8, 2020