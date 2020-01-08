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Mini Sidewalk: как выглядит новое поколение кабриолета (Фото)

Mini Sidewalk: как выглядит новое поколение кабриолета (Фото)
19:02 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Новый Sidewalk получил множество эксклюзивных предметов.

Еще в 2007 году Mini представил свою новинку под названием Sidewalk.

Внешний вид автомобиля был довольно привлекательным, и теперь компания приняла решение выпустить новую генерацию модели Mini Sidewalk 2020 модельного года.

Например, специальные полоски капота с контрастным цветом по краям, надписи Sidewalk на вентиляционных отверстиях и 17-дюймовые колесные диски с двухцветной отделкой.

Возможно, самая интересная особенность этого кабриолета это крыша, которая выполнена из ткани и имеет серебряный узор. В салоне надо отметить отделку в контрастных тонах желтом и синем. Дверные пороги имеют матовые алюминиевые накладки с маркировкой Sidewalk, а на нижней части руля виден небольшой, но заметный логотип Sidewalk.

Стандартные светодиодные фары, противотуманные фары, внутреннее освещение, автоматическая система кондиционирования и мини-режимы вождения также являются частью нового Sidewalk.

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Mini предлагает модели Sidewalk on One, Cooper и Cooper S с силовым агрегатом мощностью до 192 лошадиных сил. В качестве трансмиссии используется либо семиступенчатая коробка передач Steptronic, либо шестиступенчатая механическая КПП.

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Автомобиль, Авто, MINI, Sidewalk.
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