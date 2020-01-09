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Четверг, 09.01.2020
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Обновленный Toyota Land Cruiser 300: когда состоится презентация

Обновленный Toyota Land Cruiser 300: когда состоится презентация
18:20 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Компания Toyota рассказала о новом Toyota Land Cruiser 300

Разработчики японского автомобильного концерна Toyota готовят к выпуску обновленный внедорожник Land Cruiser 300 нового поколения.

По словам производителей, в моторную гамму войдут современные и высокоэффективные агрегаты, включая улучшенный турбодизель. Под капотом стандартной версии будет установлен 3,5-литровый мотор, мощность которого 450 лошадиных сил.

Пару ему составляет автоматическая коробка передач и система полного привода.

Кроме того, для покупателей будет представлена гибридная версия внедорожника, оснащенная 3,4-литровым двигателем и электромотором. Суммарная мощность установки 420 лошадиных сил, пару ей составит усовершенствованный "автомат". Отметим, что гибридная установка позаимствована от ранее представленной модели Lexus LS 500h.

Toyota выпустила внедорожник Land Cruiser Commercial

Экстерьер обновленного внедорожника стал более спортивным и агрессивным. Главным отличием становится увеличенный дорожный просвет, новый задний бампер, модернизированная головная оптика и так далее.

В салоне будет установлена современная мультимедийная система с большим цифровым экраном. В оснащение машины входит: двухзонный климат-контроль, ABS, функции помощи водителю, в том числе система предотвращения столкновений, датчик дождя, контроль невидимых зон и так далее.

Стоимость будущего внедорожника, а также дата презентации пока не озвучены.

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Внедорожник, Toyota, Авто, Toyota Land Cruiser 300.
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