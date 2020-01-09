Обновленный Toyota Land Cruiser 300: когда состоится презентация

Компания Toyota рассказала о новом Toyota Land Cruiser 300

Разработчики японского автомобильного концерна Toyota готовят к выпуску обновленный внедорожник Land Cruiser 300 нового поколения.

По словам производителей, в моторную гамму войдут современные и высокоэффективные агрегаты, включая улучшенный турбодизель. Под капотом стандартной версии будет установлен 3,5-литровый мотор, мощность которого 450 лошадиных сил.

Пару ему составляет автоматическая коробка передач и система полного привода.

Кроме того, для покупателей будет представлена гибридная версия внедорожника, оснащенная 3,4-литровым двигателем и электромотором. Суммарная мощность установки 420 лошадиных сил, пару ей составит усовершенствованный "автомат". Отметим, что гибридная установка позаимствована от ранее представленной модели Lexus LS 500h.

Экстерьер обновленного внедорожника стал более спортивным и агрессивным. Главным отличием становится увеличенный дорожный просвет, новый задний бампер, модернизированная головная оптика и так далее.

В салоне будет установлена современная мультимедийная система с большим цифровым экраном. В оснащение машины входит: двухзонный климат-контроль, ABS, функции помощи водителю, в том числе система предотвращения столкновений, датчик дождя, контроль невидимых зон и так далее.

Стоимость будущего внедорожника, а также дата презентации пока не озвучены.