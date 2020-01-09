Тяжелый, но скорый: как разгоняется Audi RS Q8 (Видео)

В сети показали невероятный разгон тяжеленного Audi RS Q8.

Когда Audi выпустила высокопроизводительный полноразмерный кроссовер RS Q8, команда инженеров автопроизводителя поспешила установить новый скоростной рекорд гоночной трассы Нюрбургринг.

В итоге, автомобиль смог заслужить звание самого быстрого серийного кроссовера, который когда-либо шел на этой немецкой трассе. Ранее этот титул был закреплен за немецким Mercedes-AMG GLC 63 S.

Теперь, когда в знаменитый и очень коварный гоночный трек покорен, настало время испытать чудовищный Audi RS Q8 на автобане – высокоскоростная трасса в Германии, где отсутствуют какие-либо ограничения по скорости.

Новое видео с канала hartvoorautosNL на YouTube демонстрирует возможности высокопроизводительного кроссовера, который проезжает по знаменитой дороге на трехзначных скоростях.

На видео показано, как RS Q8 ускоряется и замедляется на шоссе, избегая при необходимости попутные автомобили и соблюдая при этом максимальную безопасность делая это настолько осторожно, насколько это возможно. В конце видео, когда дорога впереди свободна от других машин, водитель разгоняет свой "болид" от Audi до впечатляющих 303 км/ч.

Audi RS Q8 построен на базе модульной платформы MLB Evo и оснащена мощным 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который сочетается с мягкой гибридной системой. В общем, силовая установка автомобиля выдает 592 лошадиных силы (800 Нм).

Несмотря на тот факт, что Audi RS Q8 является довольно тяжелым кроссовером из-за всего того обилия роскоши, которая есть на борту, разгон с 0 до 100 км/ч занимает 3,8 секунды, что не может не впечатлять.