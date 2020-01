Так вот ты какой: Skoda показала свой новый кроссовер Vision IN

Концептуальный Skoda Vision IN был презентован на официальных изображениях, которые опубликовала пресс-служба чешского бренда. Серийная версия кроссовера должна стать альтернативой Kamiq для рынка Индии.

Производство новой чешской модели SUV-сегмента компания планирует запустить уже в 2020 году.

Новый кроссовер будет иметь длину примерно 4,26 метра, но технические характеристики модели держаться в тайне. Однако уже известно, что новый SUV Skoda будет базироваться на модульной платформе MQB.

#Skoda #Škoda New SUV - VISION IN - first design sketches

▪️Compact SUV with a wide bonnet, solid ŠKODA grille and striking rear view

▪️ VISION IN premieres at Auto Expo 2020 in New Delhi from 5 to 12 February 2020 pic.twitter.com/WZLWoRh6Ct

— MotoUSmolenia (@auto_moto_pl) January 8, 2020