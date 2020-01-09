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Так вот ты какой: Skoda показала свой новый кроссовер Vision IN

Так вот ты какой: Skoda показала свой новый кроссовер Vision IN
10:35 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Чешская компания представила официальные изображения своей новинки.

Концептуальный Skoda Vision IN был презентован на официальных изображениях, которые опубликовала пресс-служба чешского бренда. Серийная версия кроссовера должна стать альтернативой Kamiq для рынка Индии.

Производство новой чешской модели SUV-сегмента компания планирует запустить уже в 2020 году.

Новый кроссовер будет иметь длину примерно 4,26 метра, но технические характеристики модели держаться в тайне. Однако уже известно, что новый SUV Skoda будет базироваться на модульной платформе MQB.

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Публичная презентация концепт-кара состоится в начале февраля 2020 года на моторшоу Auto Expo в Индии.

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Автомобиль, Skoda, Авто, Новинка, Кроссовер, Skoda Vision IN.
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