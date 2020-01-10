Более практичный и дешевый: Toyota готовит маленький кроссовер

Авторяд Toyota пополнит маленький кроссовер на базе хэтчбека Toyota Yaris.

Линейка кроссоверов Toyota пополнится начальной моделью с длиной кузова чуть больше четырёх метров. Об этом рассказал исполнительный вице-президент европейского подразделения компании Мэтт Харрисон.

Маленький кроссовер построят на базе нового хэтчбека Toyota Yaris. Он стал первой моделью марки, созданной на платформе GA-B архитектуры TNGA. Она позволяет получать версии с передним и полным приводом. По габаритам новинка расположится между соплатформенным хэтчбеком (3940 мм) и кроссовером C-HR (4360 мм).

В отличие от C-HR, новый кроссовер Toyota станет более практичным и дешёвым. В Европе, как и Yaris, новинка будет предлагаться со 115-сильной гибридной установкой, основанной на базе бензинового трёхцилиндрового атмосферника 1.5.

Премьера маленького кроссовера Toyota состоится во второй половине 2020 года. В продажу модель поступит в начале 2021 года.