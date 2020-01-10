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Достойный конкурент Mercedes S-Class: Китай презентовал седан Hongqi H9 (Фото)

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Достойный конкурент Mercedes S-Class: Китай презентовал седан Hongqi H9 (Фото)
17:48 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Концерн FAW выпустил под своим премиальным суббрендом самую дорогую и роскошную гражданскую модель — седан Hongqi H9.

Изначально под маркой Hongqi выпускались тольколимузины для правящей элиты Поднебесной, но в 2015 году компания начала выпускать автомобили для обеспеченых рядовых покупателей.

И новый год было решено начать с очередной новинки - седана Hongqi H9, который станет флагманом вместо Hongqi H7.

Новинка призвана составить конкуренцию на рынке таким премиальным седанам, как Mercedes-Benz S-Class, BMW 7 Series и Audi A8. За разработку внешности китайского люксового седана отвечал экс-дизайнер Rolls-Royce Джайлс Тейлор, которого концерн FAW переманил в 2018 году.

Причем в компании отмечают, что в облике Hongqi H9 использовался новый фирменный дизайн, который получат в дальнейшем все новые модели.

Интерьер седана отделан натуральной кожей и деревянным шпоном. На передней панели - два дисплея, отвечающих за приборную панель и мультимедийную систему, но вдобавок световая панель установлена перед пассажиром. Клавиши на руле сенсорные.

Hongqi H9 был представлен в самом роскошном исполнении с раздельными задними сиденьями, которые имеют собственные электрорегулировки, подогрев и вентиляцию. Позже появятся варианты попроще с трехместным диваном. Из опций - панорамная крыша, ароматизатор, экраны для задних пассажиров и многое другое.

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Технические характеристики китайской модели пока не раскрываются в полной мере. Известно, что в основе лежит заднеприводная платформа с продольным расположением двигателя, подвеска - пневматическая.

На выбор предложены два турбомотора - 2,0-литровая "четверка" (252 л.с., 380 Нм) и 3,0-литровый V6 (272 л.с., 400 Нм). Для Китая этого вполне достаточно, ведь здесь даже S-Class предлагают с 2,0литровой турбочетверкой.

В продаже модель появится только летом 2020 года. Ближе к запуску Hongqi H9 будут объявлены и цены.

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Китай, Авто, Седан, FAW, Hongqi H9, Hongqi H7.
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