Renault представил гибридные версии Captur и Clio

С маркировкой E-Tech, Clio получает классическую гибридную силовую установку, а Captur — подключаемую гибридную систему, ограничивающие выбросы CO2 и расход топлива. Captur E-Tech PHEV имеет запас хода в электрическом режиме на 50 км в цикле испытаний WLTP с максимальной скоростью 135 км/ч.

Такие показатели обеспечивает аккумуляторная батарея мощностью 9,8 кВт-ч, которая работает вместе с двумя электромоторами, 1,6-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем нового поколения и многорежимной гибридной коробкой передач без сцепления.

Один из электродвигателей — это HSG (стартер высокого напряжения), а другой — "мощный электронный двигатель" с нераскрытой мощностью. Renault утверждает, что объединение как электродвигателей, так и коробки передач в духе F1 оптимизировано для обеспечения плавного переключения передач. Кроме того, коробка передач без сцепления обеспечивает 100-процентный электрический запуск, управляемый первичным электромотором.

В новом плагин-гибридном Captur E-Tech предусмотрен специальный режим вождения "Pure" Multi-Sense для движения на электротяге, а также специальные функции, доступные в режиме Multi-Sense "Sport". Когда аккумулятор достаточно заряжен и педаль акселератора полностью нажата, электродвигатели и ДВС работают вместе благодаря последовательно-параллельной архитектуре. Это раскрывает весь потенциал силовой установки, помогая, например, при обгонах. Кроме того, функция "E-Save" ограничивает использование электромотора и потребляет энергию от ДВС для экономии заряд батареи на будущее.

