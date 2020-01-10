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Renault представил гибридные версии Captur и Clio

Renault представил гибридные версии Captur и Clio
13:04 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Новые субкомпактные Renault Clio и Captur дебютируют в качестве гибридных версий E-Tech на автосалоне в Брюсселе, Бельгия.

С маркировкой E-Tech, Clio получает классическую гибридную силовую установку, а Captur — подключаемую гибридную систему, ограничивающие выбросы CO2 и расход топлива. Captur E-Tech PHEV имеет запас хода в электрическом режиме на 50 км в цикле испытаний WLTP с максимальной скоростью 135 км/ч.

Такие показатели обеспечивает аккумуляторная батарея мощностью 9,8 кВт-ч, которая работает вместе с двумя электромоторами, 1,6-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем нового поколения и многорежимной гибридной коробкой передач без сцепления.

Один из электродвигателей — это HSG (стартер высокого напряжения), а другой — "мощный электронный двигатель" с нераскрытой мощностью. Renault утверждает, что объединение как электродвигателей, так и коробки передач в духе F1 оптимизировано для обеспечения плавного переключения передач. Кроме того, коробка передач без сцепления обеспечивает 100-процентный электрический запуск, управляемый первичным электромотором.

В новом плагин-гибридном Captur E-Tech предусмотрен специальный режим вождения "Pure" Multi-Sense для движения на электротяге, а также специальные функции, доступные в режиме Multi-Sense "Sport". Когда аккумулятор достаточно заряжен и педаль акселератора полностью нажата, электродвигатели и ДВС работают вместе благодаря последовательно-параллельной архитектуре. Это раскрывает весь потенциал силовой установки, помогая, например, при обгонах. Кроме того, функция "E-Save" ограничивает использование электромотора и потребляет энергию от ДВС для экономии заряд батареи на будущее.

Clio E-Tech Hybrid использует аналогичную настройку, что и Captur E-Tech Plug-in Hybrid, за исключением того, что это обычный гибрид, а не PHEV, с меньшей батареей 1,2 кВт-ч. Как отмечают специалисты, в сочетании с рекуперативным торможением и регенерацией аккумулятора при замедлении он обеспечивает до 80% городского времени вождения в полностью электрическом режиме. В результате потребление топлива в городском цикле снижается на 40% по сравнению с ДВС.

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Кроме аккумулятора, гибриды отличаются мощностью системы: 140 л.с. в Clio против 160 л.с. в Captur, вероятно, благодаря главному электродвигателю. Обе модели имеют тонкие стилистические особенности, которые отличают их от обычных версий, а также превосходное оборудование.

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Автомобиль, Renault, Авто, Renault Captur, Renault Clio.
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