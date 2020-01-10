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Пятница, 10.01.2020
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Менее 60 000 долларов: названа стоимость BMW 2 Series Gran Coupe (Фото)

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Менее 60 000 долларов: названа стоимость BMW 2 Series Gran Coupe (Фото)
20:44 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

К стандартной комплектации баварский производитель предлагает множество опций.

Если вы покупаете компактный седан премиум-класса, модель 2 Series Gran Coupe 2020 года выпуска - это новое предложение в сегменте, доступное для онлайн-заказа. Чтобы приобрести четырехдверный модельный ряд M235i xDrive в максимальной комплектации, нужно потратить 56 810 долларов.

Базовая комплектация 228i xDrive стоит от 38 495 долларов и предлагает покупателям 2,0-литровый четырехцилиндровый турбомотор мощностью 228 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента с единственной доступной трансмиссией - 8-ступенчатой АКПП.

Обновление до M235i xDrive поднимает стартовую цену до 46 490 долларов и дает покупателям преимущество в виде 2,0-литрового четырехцилиндрового турбодвигателя мощностью 301 л.с. и 450 Нм крутящего момента.

BMW предлагает множество возможностей, чтобы сделать стоимость еще выше. Даже прежде чем выбрать цвет, конфигуратор предлагает возможность добавить пакет дизайна Shadowline стоимостью 500 долларов, который добавляет черную отделку окон и хромированные корпуса боковых зеркал.

Существует семь доступных цветов кузова. Единственный бесплатный цвет - Alpine White. Еще пять цветов обойдутся по цене в 550 долларов, а оттенок Storm Bay Metallic - в 1200 долларов США. Кроме того, BMW предлагает шесть комплектов колесных дисков различного дизайна, четыре 18-дюймовых - бесплатные, и пара 19-дюймовых варианта - по 600 долларов.

Интерьер предлагается в пяти различных вариантах кожаной обивки: Magma Red Perforated, Mocha Perforated, Черный с синими бликами, Oyster Perforated и Black Perforated. Платные варианты отделки салона - Бруклин с подсветкой, Бостон с подсветкой и Берлин с подсветкой.

Есть два доступных варианта пакетов. Премиум-пакет стоимостью 2 650 долларов включает в себя цифровую приборную панель, головной дисплей, адаптивные светодиодные фары, подогрев рулевого колеса и передних сидений, а также универсальный механизм открывания гаражных ворот. Покупатели также могут добавить пакет, включающий систему помощи при парковке за 200 долларов с активным контролем расстояния до парковки.

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Множество дополнительных опций включают в себя адаптивный круиз-контроль за 1200 долларов, 1100 долларов за самодельный цифровой приборный блок, дистанционный запуск двигателя за 300 долларов, универсальный открыватель гаражных ворот за 200 долларов, панорамный люк в крыше за 1350 долларов, беспроводную зарядку и точку доступа Wi-Fi за 500 долларов, функцию управления информационно-развлекательной системой с помощью жестов за 199 долларов, спортивные передние сиденья за 750 долларов, 300 долларов за дополнительную отделку Shadowline, 550 долларов за подогрев передних сидений и руля, 875 долларов за стереосистему Harman Kardon и 500 долларов за динамическое управление амортизатором.

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