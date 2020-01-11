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Суббота, 11.01.2020
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Стоимость компании Tesla превзошла General Moto и Ford вместе взятых

Стоимость компании Tesla превзошла General Moto и Ford вместе взятых
20:17 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Рыночная капитализация производителя электромобилей превысила $88 млрд это больше, чем совокупно General Motors и Ford.

Капитализация Tesla впервые превысила стоимость двух крупнейших автопроизводителей США — Ford и General Motors — вместе взятых.

Только по итогам торгов 8 января стоимость бумаг Tesla на бирже NASDAQ поднялась почти на 5% (с начала года на 17,6%), в результате ее капитализация составила $88,7 млрд, тогда как стоимость GM составляла около $50 млрд, а Ford — $37 млрд, сообщает Reuters.

После открытия торгов 9 января стоимость бумаг Tesla несколько снизилась, однако это не помогло ее соперникам отыграться. Капитализация Tesla составляла около $87,8 млрд, GM — $50,3 млрд, а Ford — $36,5 млрд.

Стоимость акций Tesla выросла на фоне открытия нового завода в Шанхае и запуска там производства Tesla Model Y, а также в связи с удачными финансовыми результатами по итогам последнего отчетного квартала. Но, несмотря на этот рекорд, Tesla по-прежнему является убыточной компанией — производителю электрокаров так и не удалось получить прибыль в 2019 году.

Если брать в расчет не только американских автопроизводителей, то мировое лидерство по капитализации принадлежит японскому концерну Toyota с рыночной стоимость порядка $230 млрд Среди американских компаний в целом лидером на текущий момент является Apple с капитализацией около $1,3 трлн.

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Издание Marketwatch отмечает, что номинально нынешняя стоимость Tesla больше той, которой когда-либо достигал Ford. В рекордном для себя 1999 году компания стоила $80,8 млрд, впрочем, в пересчете на доллары 2020 года это, по подсчетам Marketwatch, составляет примерно $124 млрд.

Впервые Tesla обошла Ford по рыночной капитализации 3 апреля 2017 года, а уже 10 апреля ее стоимость превысила капитализацию GM.

В настоящее время Tesla является одной из самых дорогих компаний-автопроизводителей в мире, уступая только Toyota ($195 млрд) и Volkswagen ($90 млрд).

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Автомобиль, General Motors, Ford, Авто, Tesla, Илон Маск.
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