Honda Civic Type R: компания представила обновленную версию авто

Honda пересмотрела подвеску и тормоза, а также изменила стиль внутри и снаружи, добавила стандартные функции помощи водителю. Honda показала Civic Type R в новом цвете Boost Blue, который напоминает голубой оттенок, часто используемый в модификаторе Honda Spoon.

Кроме обновления цвета, новинка получила большие воздухозаборники в передней решетке, которые, как говорят, способствуют охлаждению двигателя. Внутри руль теперь обтянут искусственной замшей, а рычаг переключения передач имеет иной дизайн и более короткие ходы.

Улучшения производительности включают новые тормозные роторы и колодки, которые предназначены для уменьшения выгорания, а также пересмотренную подвеску с модернизированными амортизаторами, более жесткими задними втулками и новыми настройками передней подвески, призванными улучшить отклик руля. Имитация звука теперь является частью общей формулы рестайлинга с регулятором интенсивности в зависимости от различных режимов вождения.

This is the refreshed Honda Civic Type R and it has received subtle changes to the brakes, suspension (for a better ride comfort), stiffer rear bushings, larger front grille and a Type R exclusive “Boost Blue” paint colour.

