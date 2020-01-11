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Honda Civic Type R: компания представила обновленную версию авто

Honda Civic Type R: компания представила обновленную версию авто
15:41 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Civic Type R вступает в 2020 модельный год с небольшими изменениями, некоторые из которых более значительны, чем другие.

Honda пересмотрела подвеску и тормоза, а также изменила стиль внутри и снаружи, добавила стандартные функции помощи водителю. Honda показала Civic Type R в новом цвете Boost Blue, который напоминает голубой оттенок, часто используемый в модификаторе Honda Spoon.

Кроме обновления цвета, новинка получила большие воздухозаборники в передней решетке, которые, как говорят, способствуют охлаждению двигателя. Внутри руль теперь обтянут искусственной замшей, а рычаг переключения передач имеет иной дизайн и более короткие ходы.

Улучшения производительности включают новые тормозные роторы и колодки, которые предназначены для уменьшения выгорания, а также пересмотренную подвеску с модернизированными амортизаторами, более жесткими задними втулками и новыми настройками передней подвески, призванными улучшить отклик руля. Имитация звука теперь является частью общей формулы рестайлинга с регулятором интенсивности в зависимости от различных режимов вождения.

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Honda решила добавить свой пакет Honda Sensing в стандартную комплектацию. Это означает, что Civic Type R 2020 года теперь имеет такие функции, как предупреждение о лобовом столкновении, предупреждение о выходе из полосы движения и автоматическое экстренное торможение.

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Автомобиль, Honda, Авто, Honda Civic Type R, Civic Type R.
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