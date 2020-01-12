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Seat Leon 2020: раскрыты подробности новой модели

Seat Leon 2020: раскрыты подробности новой модели
15:00 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

На мировой авторынок вскоре должна выйти обновленная модель Seat Leon.

Обновленная модель Seat Leon 2020 остаётся одной из наиболее загадочных разработок бренда, ведь о ней практически ничего неизвестно.

По этой причине некоторые эксперты решили собрать воедино всю имеющуюся информацию о машине.

Первое, что сразу было отмечено, это то, что Seat Leon 2020 модельного ряда является переломным ходом для всей автомобилестроительной компании, так как данная машина является довольно популярной, и за счёт неё можно пополнить собственный бюджет, а также оставаться на мировом авторынке востребованным брендом. На домашнем рынке это авто гольф-класса прочно удерживает ТОПы продаж на протяжении 3-х лет.

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В связи с этим обновленное поколение машин должно выйти с конвейера в качестве отличного продолжения популярного автомобиля, с увеличенными параметрами комфорта, управляемости и мощности. Как сообщают фотошпионы, бренд ведёт серьёзные тест-драйвы на испытательной трассе Нюрбургринга в течение долгого времени.

Точно известно, что машина будет оснащаться функцией приветствия владельца авто, светодиодной подсветкой периметра салона и LED-оптикой. Пока что это все известные подробности.

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Авто, Seat Leon, SEAT Leon 2020, LED-оптика.
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