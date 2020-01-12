Ford опубликовал видео тестирования своей новинки Bronco (Видео)

Компания Ford опубликовала новый видеоролик, который демонстрирует возможности Bronco шестого поколения на пересеченной местности.

Представители компании заявили: «Пока поклонники ждут премьеру модели, наши инженеры неустанно трудятся, чтобы оправдать ожидания каждого».

Появление шестого поколения Ford Bronco должно состояться весной этого года. По предварительным данным внедорожник построен на базе рамной конструкции, что позволяет достичь невероятных показателей на бездорожье.

Некоторые кузовные элементы будут изготовлены из алюминия, к тому же их можно будет снимать в случае необходимости. Более подробная информация о новинке должна появиться уже совсем скоро.

В качестве силового агрегата новый Bronco будет использовать 2,3-литровый EcoBoost мощностью свыше 270 л.с. Роль трансмиссии будет исполнять 10-ступенчатая АКПП.

Предполагается, что будет представлена и более производительная версия развивающая мощность свыше 325 л.с. Специалисты предполагают, что появление дизельного мотора маловероятно, а гибридная версия наверняка появится в модельном ряду.

Стоимость внедорожника составит около 30–40 тыс. долларов, что сопоставимо со стоимостью Jeep Wrangler (от 28 295 долларов) и Toyota 4Runner (36 020 долларов) в США.