Представлен концепт-кар на основе Toyota Prius (Фото)

Машина обладает большими стоп-сигналами и габаритным задним диффузором.

На выставке Tokyo Auto Salon корпорация Toyota продемонстрировала концептуальную модель под наименованием Ambivalent RD Prius PHV.

Оригинальный прототип создали на основе модели Prius PHV. В то же время внешность "авто-донора" значительно изменили.

Создатели воспользовались для концепта деталями от тюнинг-компаний Modellista и TRD. По этой причине в наименовании машины есть слово "амбивалентный", то есть, использующий дизайнерские решения одновременно от нескольких фирм.

Данный прототип вместо обычных противотуманных фар обзавёлся полупрозрачными секциями, подсвечивающимися изнутри.

Следует подчеркнуть, что простой Prius PHV приводится в движение бензиновым мотором объёмом 1,8 литра и электродвигателем общей производительностью 122 л.с.

Сзади у автомобиля находится литий-ионный аккумулятор на 8,8 кВт/ч, дающий возможность преодолеть расстояние до 35 км на одной электротяге.

В то же время "максималка" в подобном режиме может составлять 134 км/ч.