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Компания Audi планирует выпустить новые гибриды и электрокары

Компания Audi планирует выпустить новые гибриды и электрокары
14:34 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Audi хочет добавить к своей линейке примерно 10 гибридов и 20 аккумуляторных электромобилей к 2025 году.

Компания планирует не уступать своим конкурентам Mercedes и BMW. 

В рамках интервью, которое дал новый директор по продажам Audi Хильдегард Вортманн на выставке Consumer Electronics Show в этом году в Лас-Вегасе, стало известно, что Audi готова выпускать новые модель, сосредоточившись на линейке молодых продуктов и широкомасштабной программе реструктуризации, в результате чего прибыль марки должна вырасти на 6,7 млрд долларов. 

"Мы хотим снова атаковать. Необходимы глубокие изменения, но я вижу большую готовность во всей организации изменить ситуацию, и это вселяет в меня оптимизм", - заявил Вортман, присоединившийся к Audi в прошлом году после работы в BMW. 

Представлен концепт-кар на основе Toyota Prius (Фото)

В будущем Audi также хочет повысить рентабельность примерно до 10% , притом что в 2019 году эти цифры составляли 7% - 8,5%. Другие планы также включают прекращение производства купе TT и замену его электрическим преемником с питанием от батареи, а также выпустить электрифицированную версию флагмана A8.

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Автомобили, Audi, Авто, Гибриды, Компания Audi, Электрокары.
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