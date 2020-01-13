Компания Audi планирует выпустить новые гибриды и электрокары

Audi хочет добавить к своей линейке примерно 10 гибридов и 20 аккумуляторных электромобилей к 2025 году.

Компания планирует не уступать своим конкурентам Mercedes и BMW.

В рамках интервью, которое дал новый директор по продажам Audi Хильдегард Вортманн на выставке Consumer Electronics Show в этом году в Лас-Вегасе, стало известно, что Audi готова выпускать новые модель, сосредоточившись на линейке молодых продуктов и широкомасштабной программе реструктуризации, в результате чего прибыль марки должна вырасти на 6,7 млрд долларов.

"Мы хотим снова атаковать. Необходимы глубокие изменения, но я вижу большую готовность во всей организации изменить ситуацию, и это вселяет в меня оптимизм", - заявил Вортман, присоединившийся к Audi в прошлом году после работы в BMW.

В будущем Audi также хочет повысить рентабельность примерно до 10% , притом что в 2019 году эти цифры составляли 7% - 8,5%. Другие планы также включают прекращение производства купе TT и замену его электрическим преемником с питанием от батареи, а также выпустить электрифицированную версию флагмана A8.