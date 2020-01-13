В Украине рекордно выросли продажи новых мотоциклов

Продажи новых мотоциклов в Украине в 2019г. выросли на 50%.

Почти 34 тыс. новых мотоциклов и мопедов продано в Украине за 2019 год, что в 1,5 раза больше, чем в 2018 году, сообщило AUTO-Consulting.

"Украинский рынок мотоциклов испытал настоящий "бум" продаж в 2019 году и, наверняка, войдет в историю, как один из самых успешных", - констатируют эксперты.

Лидером рынка, на котором доминируют "китайцы", второй год подряд является бренд Musstang, который в 2019 году нарастил продажи на 62% - до 7032 ед., и занял 20,6% рынка мотоциклов против 19% в 2018 году.

Второй результат сохранился у мототехники Spark, которой отдали предпочтение 14% покупателей в 2019 году.

"За третью позицию в 2019 году развернулась настоящая борьба. В итоге "бронзовым призером" стал Lifan, чьи продажи выросли за год на 76%", - отмечается в сообщении группы.

При этом, согласно статистике AUTO-Consulting, Lifan в 2018 году занимал пятую позицию рейтинга с долей 8,66%, а в 2019 году доля выросла до 10,21%.

Аналитики также отмечают стремительный рост продаж у брендов Forte (4-е место против 8-го годом ранее), Bajaj (7 место) и Loncin (8-е против 10-го).

Активизировались в 2019 году продажи и именитых брендов – лидером среди японских производителей стала Honda. Заметно прибавили в реализации и дилеры BMW Motorrad и Yamaha.

Эксперты констатируют, что пик продаж мотоциклетной техники пришелся на западные области Украины (лидирует Ривненская с долей более 9%), а самый стремительный рост наблюдался в Николаевской и Житомирской областях, где продажи новых мотоциклов выросли почти на 80%.

По данным AUTO-Consulting, драйвером роста в 2019 году стали недорогие классические мопеды и мотоциклы с объемом двигателя 125 куб. см, продажи которых составили почти 72% рынка.

"Показательно, что к концу года динамика рынка стала нарастать, даже с учетом фактора сезонности. Четвертый квартал моторынок завершил с ростом более 55%, что дает все основания полагать о неплохом продолжении этого роста и в 2020 году", - резюмируют аналитики группы.

Как сообщалось, ранее в AUTO-Consulting отмечали, что мотоциклетный рынок фактически единственный транспортный сегмент, где происходит настоящий "бум" продаж, и цифры продаж подтягиваются к автомобильным.

"Причин такого роста несколько, но главная в том, что этот рынок не корректировали законодатели, сохранив стабильные и сбалансированные "условия игры" и ставки пошлин. Это дало возможность операторам реализовать долгосрочные стратегии", - констатировали эксперты.

По данным AUTO-Consulting, продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2019 году выросли на 14% к 2018 году, до 89,4 тыс. ед.