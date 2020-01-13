Nissan выйдет из альянса Renault из-за Карлосона Гона

Руководство автоконцерна Nissan ускорило разработку тайного запасного плана возможного выхода из альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

На фоне влияния продолжающейся истории с экс-главой Nissan Карлосом Гоном на альянс. Возможный разрыв является последним показателем растущего напряжения в альянсе, который сохранялся благодаря усилиям Гона в течение почти двух десятилетий.

Сообщается, что Nissan планирует завершить сотрудничество в производственной и инженерно-технической сферах, а также изменить состав правления Nissan. Об этом сообщает газета Financial Times.

Однако президент Renault Жан-Доминик Сенар надеется на сохранение партнерства между компаниями. Кроме того, новый вице-президент Nissan Макото Утида, вероятно, все еще тесно сотрудничает с Сенарой по запуску новых проектов.

Отмечается также, что в случае прекращения отношений, автоконцернам придется искать новых партнеров, чтобы противостоять конкурентам.