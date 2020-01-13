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Lamborghini готовит мощную версию кроссовера Urus

Lamborghini готовит мощную версию кроссовера Urus
20:34 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

В следующем году, итальянский бренд представит серийную версию показанного в 2018 году концепта, который был предназначен для использования только для гонок.

Ранее ходили слухи о том, что серийная версия ранее представленного кроссовочного концепта Urus ST-X будет показана в 2020 году, теперь же эта информация подтверждается официально.

В рамках своего недавнего интервью с зарубежными изданиями, Маурицио Реджиани, глава отдела исследований и разработок Lamborghini, рассказал о том, что дебют высокопроизводительной версии кроссовера Urus состоится в рамках финала гонок Lamborghini Super Trofeo World 2020.

Само мероприятие будет проходить с 31 октября по 1 ноября в Мизано, Италия. "Будет организована демонстрационная гонка, на которой мы представим нашу новинку", - сказал господин Реджиани.

Примечательно, что кроссовер Urus ST-X не получит более мощного двигателя, что означает, что под его капотом останется 4,0-литровый двигатель V8 с двумя турбинами, рассчитанный на максимальные 650 лошадиных сил мощности и 850 Нм момента.

Но зато, более производительная версия кроссовера станет легче стандартного исполнения машины на 550 килограммов – таким образом, общий вес автомобиля составит 1 650 кг.

Также стало известно о том, что в семействе Urus появится плагин-гибридная версия супер-кроссовера – именно так его называют представители итальянского автопроизводителя.

Представлен концепт-кар на основе Toyota Prius (Фото)

Последние неоднократно заявляли о том, что платформа нынешнего Urus готова к электрификации, ведь речь идет о той же "тележке", на которой построены гибридные версии немецкого кроссовера Porsche Cayenne и британского Bentley Bentayga.

"Самая важная часть будет состоять в том, чтобы определить, каким образом Lamborghini должен использовать эту электрическую энергию, и в чем мы можем отличаться от других компаний, которые использовали эту же платформу", - сказал господин Реджиани.

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Автомобиль, Авто, Lamborghini, Новинки, Urus, Lamborghini Urus.
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