Винтов поубавилось: Bell представила обновленный концепт аэротакси Nexus

Городской конвертоплан Nexus от Bell станет полностью электрическим.

Компания Bell Helicopter представила новую версию городского конвертоплана. Аппарат, концепт которого был впервые представлен в 2019 году, получил четыре винта вместо шести и стал не гибридным, а полностью электрическим. Об этом пишет Flight Global.

Bell Helicopter представила свой первый концепт пассажирского аэротакси Nexus, выполненного как конвертоплан с шестью электровентиляторами, на выставке CES 2019.

Планировалось, что Nexus будет пятиместным и сможет выполнять полеты на расстояние до на скорости до 241 км/час. Максимальная взлетная масса составит 2,7 т, а полезная — до 450 кг. Регулярные полеты Nexus начнутся в в 2021 году.

В новой версии, получившей название Nexus 4EX и представленной на CES 2020, компания заменила шесть вентиляторов четырьмя — планируется, что это позволит сделать аппарат более энергоэффективным.

Конвертоплан также получил электродвигатель вместо гибридного — это связано с тем, что в городских условиях, как полагают в Bell, дальность полета не так критична. Планируется, что новая версия аппарата сможет выполнять полеты на расстояние до 97 км на максимальной скорости до 241 км/час.