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Готовят что-то необычное: JAXA протестировали загадочный винтокрыл в аэродинамической трубе

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Готовят что-то необычное: JAXA протестировали загадочный винтокрыл в аэродинамической трубе
03:28 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости технологии:Японские инженеры испытали скоростной винтокрыл в аэродинамической трубе.

Японские инженеры провели испытания модели скоростного винтокрыла в аэродинамической трубе. Тестирование проводилось в рамках проекта японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) по созданию винтокрыла, способного развивать скорость до 500 км/час, пишет Aviation Week.

Разработка скоростного винтокрыла ведется с начала 2010-х годов. Предполагается, что аппарат получит один несущий винт, один тянущий и два толкающих — они будут установлены на хвосте и на законцовках крыла.

Предполагается, что во время полета винтокрыла крыло будет обеспечивать до 70% подъемной силы, а основную толкающую силу будет создавать винт, установленный на хвосте.

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Инженеры уже создали демонстратор винтокрыла — планируется, что первый полет он совершит в ближайшие три года.

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Планируется, что в случае успешного тестирования аппарат будет передан японской авиации. При этом для каких целей — военных или гражданских — будет использоваться аппарат, не уточняется.

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Япония, Геликоптер, JAXA, Винтокрыл.
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