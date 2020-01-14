Готовят что-то необычное: JAXA протестировали загадочный винтокрыл в аэродинамической трубе

Новости технологии:Японские инженеры испытали скоростной винтокрыл в аэродинамической трубе.

Японские инженеры провели испытания модели скоростного винтокрыла в аэродинамической трубе. Тестирование проводилось в рамках проекта японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) по созданию винтокрыла, способного развивать скорость до 500 км/час, пишет Aviation Week.

Разработка скоростного винтокрыла ведется с начала 2010-х годов. Предполагается, что аппарат получит один несущий винт, один тянущий и два толкающих — они будут установлены на хвосте и на законцовках крыла.

Предполагается, что во время полета винтокрыла крыло будет обеспечивать до 70% подъемной силы, а основную толкающую силу будет создавать винт, установленный на хвосте.

Инженеры уже создали демонстратор винтокрыла — планируется, что первый полет он совершит в ближайшие три года.

Планируется, что в случае успешного тестирования аппарат будет передан японской авиации. При этом для каких целей — военных или гражданских — будет использоваться аппарат, не уточняется.