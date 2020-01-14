Перспективный индийский истребитель впервые сел на авианосец (Видео)

Новости мира:Посадка была совершена во время испытаний 11 января 2020 года.

Индийский палубный истребитель Tejas Navy впервые сел на авианосец, пишет Defense News.

Во время тестирования палубной версии перспективного индийского истребителя Tejas — Tejas Navy — самолету удалось впервые успешно приземлиться на авианосец. Испытания проходили на авианосце "Викрамадитья", который базируется в Аравийском море.

Индийские войска разрабатывают самолеты проекта Tejas с 1981 года. Сейчас в его рамках создано три типа истребителя — учебно-боевой, наземный и палубный. Наземный Tejas уже находится в составе BBC Индии с 2015 года.

Tejas имеет длину 13,2 м, а размах крыла 8,2 м. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 13,5 т, а скорость — 2,2 тыс. км в час. Боевой радиус Tejas составляет 500 км.

This is how the developmental LCA (N) MK1 made the Maiden Arrested Landing on board the #AircraftCarrier #INSVikramaditya today. pic.twitter.com/Kfbj9aF1Rz — SpokespersonNavy (@indiannavy) January 11, 2020

Tejas Navy отличает от базовой версии истребителя наличие двухместной кабины, а также установленные стойки шасси и наличие посадочного гака — к нему крепится аэрофинишер при посадке самолета на палубу корабля.