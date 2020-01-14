Скачать
Вторник, 14.01.2020
"Есть несколько причин": президент МАУ отказался комментировать выплаты компенсаций
"Есть несколько причин": президент МАУ отказался комментировать выплаты компенсаций
Разговор Зеленского и Рухани: Украина направила официальную ноту Ирану
Разговор Зеленского и Рухани: Украина направила официальную ноту Ирану
Назван новый главный тренер Барселоны
Назван новый главный тренер Барселоны
Королева Елизавета II поддержала нелегкое решение принца Гарри и Меган Маркл
Королева Елизавета II поддержала нелегкое решение принца Гарри и Меган Маркл

Перспективный индийский истребитель впервые сел на авианосец (Видео)

Перспективный индийский истребитель впервые сел на авианосец (Видео)
02:28 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости мира:Посадка была совершена во время испытаний 11 января 2020 года.

Индийский палубный истребитель Tejas Navy впервые сел на авианосец, пишет Defense News.

Во время тестирования палубной версии перспективного индийского истребителя Tejas — Tejas Navy — самолету удалось впервые успешно приземлиться на авианосец. Испытания проходили на авианосце "Викрамадитья", который базируется в Аравийском море.

Индийские войска разрабатывают самолеты проекта Tejas с 1981 года. Сейчас в его рамках создано три типа истребителя — учебно-боевой, наземный и палубный. Наземный Tejas уже находится в составе BBC Индии с 2015 года.

Tejas имеет длину 13,2 м, а размах крыла 8,2 м. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 13,5 т, а скорость — 2,2 тыс. км в час. Боевой радиус Tejas составляет 500 км.

"Поедешь со мной на Луну?": японский миллиардер ищет девушку для невероятного путешествия

Tejas Navy отличает от базовой версии истребителя наличие двухместной кабины, а также установленные стойки шасси и наличие посадочного гака — к нему крепится аэрофинишер при посадке самолета на палубу корабля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Индия, Самолет, Истребитель, Tejas Navy.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Со Старым Новым годом 2020: красивые стихи, поздравительные открытки
02 Старый Новый год 2020: чего не стоит делать в этот день
03 Назван новый главный тренер Барселоны
04 Неудобно получилось: Мисс Бельгия-2020 упала на сцене прямо в прямом эфире (Фото, Видео)
05 Никакого рейдерства: Зеленский подписал изменения в земельный кодекс
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Китайская биржа выкупила половину украинской ПФТС
Китайская биржа выкупила половину украинской ПФТС
СМИ: Российские наемники отходят от Триполи
СМИ: Российские наемники отходят от Триполи
&quot;Потоп&quot; в ТРЦ &quot;Оcean Plaza&quot; в Киеве: названа причина
"Потоп" в ТРЦ "Оcean Plaza" в Киеве: названа причина
ТОП-9 стильных сочетаний в одежде (Фото)
ТОП-9 стильных сочетаний в одежде (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь