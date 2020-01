Перспективный индийский истребитель впервые сел на авианосец (Видео)

Индийский палубный истребитель Tejas Navy впервые сел на авианосец, пишет Defense News.

Во время тестирования палубной версии перспективного индийского истребителя Tejas — Tejas Navy — самолету удалось впервые успешно приземлиться на авианосец. Испытания проходили на авианосце "Викрамадитья", который базируется в Аравийском море.

Индийские войска разрабатывают самолеты проекта Tejas с 1981 года. Сейчас в его рамках создано три типа истребителя — учебно-боевой, наземный и палубный. Наземный Tejas уже находится в составе BBC Индии с 2015 года.

Tejas имеет длину 13,2 м, а размах крыла 8,2 м. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 13,5 т, а скорость — 2,2 тыс. км в час. Боевой радиус Tejas составляет 500 км.

This is how the developmental LCA (N) MK1 made the Maiden Arrested Landing on board the #AircraftCarrier #INSVikramaditya today. pic.twitter.com/Kfbj9aF1Rz

— SpokespersonNavy (@indiannavy) January 11, 2020