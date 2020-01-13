"Поедешь со мной на Луну?": японский миллиардер ищет девушку для невероятного путешествия

Новости технологии:Эпатажный японский миллиардер Юсаку Маэдзава удивил очередным интересным заявлением – он решил найти девушку через интернет.

Планы у него очень серьезные – совместный полет на ракете SpaceX на Луну. Об этом Маэдзава написал на своей странице в Twitter. Также его объявление уже появилось на специальном сайте. Если он найдет себе спутницу, то они могут стать первой парой, что отправятся к Луне. Почему бы тебе не стать первой женщиной, которая отправится в путешествие на Луну?, – написал Twitter.

Кого ищет

Как сказано на сайте mz.abema.tv 44-летний миллиардер всегда мечтал побывать в космосе, однако хочет это сделать с кем-то особенным.

От будущей спутницы Маэдзава ждет, что она будет старше 20 лет, быть яркой и всегда позитивной личностью. Она должна быть заинтересована в космических полетах и подготовке к ним, а также хотеть прожить жизнь на полную.

А дальше начнется что-то вроде шоу "Холостяк". Заявки миллиардер будет принимать до 17 января. 25-26 января начнется предварительный отбор. В середине февраля Маэдзава проведет свидание с девушками, которых отобрали ранее. В середине марта состоятся финальные свидания, а в конце месяца миллиардер выберет лучшую.

После этого у пары будет около 3 лет, чтобы научиться жить вместе и проверить свои чувства. Полет на SpaceX Starship запланирован на 2023 год.

Что известно про Юсаку Маэдзава?

Это японский миллиардер, предприниматель и коллекционер произведений искусства. В 2004 году он основал магазин модной одежды Zozotown. Кроме того, Маэдзава представил собственную одежду бренда ZOZO и систему обмерки дома ZOZOSUIT. По оценке Forbes, имеет собственный капитал в размере 3,6 миллиарда долларов.

Недавно он решил провести необычный эксперимент в Twitter. Он хочет раздать 9 миллионов долларов своим подписчикам и исследовать, станут ли они после этого счастливее.