"Поедешь со мной на Луну?": японский миллиардер ищет девушку для невероятного путешествия

Планы у него очень серьезные – совместный полет на ракете SpaceX на Луну. Об этом Маэдзава написал на своей странице в Twitter. Также его объявление уже появилось на специальном сайте. Если он найдет себе спутницу, то они могут стать первой парой, что отправятся к Луне. Почему бы тебе не стать первой женщиной, которая отправится в путешествие на Луну?, – написал Twitter.

Кого ищет

Как сказано на сайте mz.abema.tv 44-летний миллиардер всегда мечтал побывать в космосе, однако хочет это сделать с кем-то особенным.

От будущей спутницы Маэдзава ждет, что она будет старше 20 лет, быть яркой и всегда позитивной личностью. Она должна быть заинтересована в космических полетах и подготовке к ним, а также хотеть прожить жизнь на полную.

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv

— (@yousuck2020) 12 января 2020 г.