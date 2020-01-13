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Представлен умный козырек для авто – Bosch Virtual Visor

Представлен умный козырек для авто – Bosch Virtual Visor
15:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии:Оно представляет собой панель с прозрачным LCD-дисплеем, разделенным на гексагональные ячейки.

По данным исследователей, в солнечные дни риск аварий на дорогах увеличивается примерно на 16%. Привычные козырьки не всегда спасают водителя от яркого света, поэтому компания Bosch представила умную панель, которая защищает от солнечного света и не уменьшает обзор водителю.

Что известно о новинке

Компания Bosch назвала устройство Virtual Visor. При активации система самостоятельно определяет, какие поля нужно затемнить, чтобы защитить глаза водителя от света, сообщается на официальном сайте компании.

Куда должна упасть тень, вычисляет искусственный интеллект, основываясь на данных со встроенной камеры. Таким образом, большая часть козырька остается прозрачной и не мешает обзору.

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Дата появления на рынке

Представители Bosch отметили, что Virtual Visor признали "Лучшей инновацией" на CES 2020. При этом компания не раскрыла планы по реализации проекта.

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Все по теме:

Автомобили, Технологии, Авто, Техно, Bosch Virtual Visor, Козырек для авто.
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