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Xiaomi представила новую модель механической клавиатуры IQUNIX F96 (Фото)

Xiaomi представила новую модель механической клавиатуры IQUNIX F96 (Фото)
10:25 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Компактная новинка изготовлена из алюминиевого сплава и оснащена RGB-светом с различными эффектами.

На краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin появилась новая модель механической клавиатуры IQUNIX F96.

Учитывая специфичность платформы Youpin, немного непривычно видеть на ней обыкновенную механическую клавиатуру. Xiaomi IQUNIX F96 была представлена в двух вариантах: проводная за 130 долларов и модель с проводом и Bluetooth подключением за 172 доллара. Габариты обеих составляют 372 × 123,5 × 42 мм при весе 1060 г. Их корпус изготовлен из алюминиевого сплава в трёх расцветках: темно-синем, коралловом оранжевом и белом.

IQUNIX F96 использует переключатели Cherry MX, они обеспечивают приятный щелчок при каждом нажатии. Им так же можно выбрать цвет и подсветку, на выбор представлена красная, зеленая, коричневая и тёмно-красная версия.

Xiaomi еще не запустила производство Mi Mix Alpha, а уже получила премию в сумме $1 млн

Беспроводная модель использует Bluetooth 4.0, однако производитель оставил возможность подключить клавиатуру проводом через USB Type-C.

Пока что IQUNIX F96 представлена только на платформе Xiaomi Youpin.

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Все по теме:

Клавиатура, Xiaomi, Xiaomi Youpin, Xiaomi IQUNIX F96, Механическая клавиатура.
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