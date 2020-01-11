Xiaomi еще не запустила производство Mi Mix Alpha, а уже получила премию в сумме $1 млн

Новости технологии:Компания Xiaomi подвела итоги 2019 года и провела традиционную конференцию Xiaomi Group, на которой вручили награды Xiaomi Annual Technology Awards 2019.

Кто победил?

В конкурсе приняли участие небольшие команды разработчиков (до 10 человек). Победителя специальной технологической премии выбирали по нескольким критериям, но главное условие — продукт должен быть оригинальным и передовым.

В результате лучшей технологической новинкой Xiaomi стал Mi Mix Alpha — необычный смартфон с «опоясывающим» экраном, в который как бы завернут корпус устройства. Напомним, его концепт представили в сентябре прошлого года.

Производство смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha еще не запущено, а его разработчики уже получили $1 млн

Xiaomi признала Mi Mix Alpha лучшей технологической новинкой 2019 года…. Источник https://t.co/rw1IFuiAUy, Новости ИТ

Прочитать https://t.co/hTSIWYe5sc pic.twitter.com/8U2w7fded5 — (@TeXn0Pro) 11 января 2020 г.

Команда разработчиков Mi Mix Alpha за победу в конкурсе получила неплохое вознаграждение — $1 миллион.

Что с Mi Mix Alpha?

По словам главы команды разработчиков Хана Гаокай (Han Gaocai), пока смартфон существует лишь в виде концепта. Серийное производство Mi Mix Alpha еще не началось, да и неизвестно, когда вообще начнется.

Разработчик рассказал, что когда показал проект главе Xiaomi, тот дал «добро» и поставил задачу выпустить гаджет любой ценой. Поэтому ограничений по деньгам не было, и команда творила, не задумываясь о конечной стоимости продукта.

В результате цена оказалась внушительной — $2800.