Позаботится о всей семье: Xiaomi представила "умный" градусник

Новости технологии:Гаджет может синхронизироваться со смартфоном для мониторинга состояния здоровья всей семьи.

Компания Xiaomi представила под брендом Mijia цифровой термометр Digital Thermometer. Модель оснащена дисплеем с подсветкой и примечательна высокой скоростью измерения температуры.

Термометр поддерживает два режима работы – быстро измерить температуру он способен за 30 секунд, а для получения более детальных результатов устройству потребуется до 5 минут: при точной фиксации температуры прозвучит зуммер.

Кроме того, термометр можно синхронизировать с фирменным мобильным приложением для записи анамнеза всей семьи (до 9 человек). Интерфейс программы автоматически меняет цвет при оповещении о критических изменениях температуры.

Это не первый вариант, что выпускается под брендом Mijia, но пока единственная модель компании, которая позволяет измерять температуру как во рту, так и под мышками. Новинка получила большой LCD-дисплей размером с USB-флешку, оснащенный подсветкой.

Цена

Mijia Digital Thermometer уже поступил в продажу в Китае по цене 9,9 доллара.