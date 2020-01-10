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Тянуться к выключателю теперь не придется: Xiaomi представила "умные" лампочки

Тянуться к выключателю теперь не придется: Xiaomi представила "умные" лампочки
09:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Кроме функций управления голосом и настройки температуры света, модель интересна низким энергопотреблением и доступным ценником.

Компания Xiaomi на своей краудфандинговой площадке представила новую модель умной лампы с Bluetooth-модулем, которая получила название Mijia LED Bulb.

Новинкой можно управлять прямо со смартфона, с помощью умного дисплея или колонки, а также с помощью голосовых команд виртуального ассистента XiaoAI, сообщает Gizmochina.

Поддерживается дистанционное включение или выключение, а также настройка яркости (до 500 люмен) и изменение цветовой температуры в диапазоне 2700 – 6500К.

Через мобильное приложение можно устанавливать время работы лампочек и другие настройки, включая группирование ламп в различных помещениях для одновременного включения. Энергопотребление модели составляет всего 5 Вт.

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Цена и дата виыхода

Новинка уже доступна для заказа на краудфандинговой площадке Xiaomi Mall по цене 35 долларов (ориентировочно 840 гривен по курсу по состоянию на 9 января 2020 года) за комплект из 10 штук. Первые покупатели также получат в подарок умную колонку Redmi Small Love Speaker.

Старт продаж намечен на 19 февраля, после этой даты стоимость модели составит 4 доллара (около 95 гривен) за штуку.

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Все по теме:

Гаджеты, Технологии, Лампочка, Лампа, Техно, Xiaomi, Xiaomi Mijia LED Bulb.
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