Скачать
Понедельник, 06.01.2020
Юридическая и медицинская помощь: что необходимо освобожденным пленным
Юридическая и медицинская помощь: что необходимо освобожденным пленным
Годовщина Томоса: представители ПЦУ посетили Константинополь (Фото)
Представители ПЦУ посетили Константинополь (Фото)
Десна усилилась экс-игроком сборной Украины
Десна усилилась экс-игроком сборной Украины
Самые красивые колядки на Рождество 2020, которые подарят семейный уют
Самые красивые колядки на Рождество 2020, которые подарят семейный уют

Каким будет новенький Xiaomi Mi 10: особенности и фото

Каким будет новенький Xiaomi Mi 10: особенности и фото
18:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:В китайской социальной сети Weibo опубликовали рендер, который впервые демонстрирует флагманский смартфон Xiaomi Mi 10.

Изображения демонстрируют гаджет с обеих сторон и позволяют составить первое впечатление о дизайне устройства.

Особенности смартфона Xiaomi Mi 10

Если принимать во внимание заднюю панель, то Xiaomi Mi 10 напоминает прошлогодний флагман Xiaomi Mi 9. Камера расположена в том же месте, только объективов теперь не три, а четыре. Впрочем, этот дизайн активно используется и другими компаниями, например, Realme, которая уже завтра представит Relme X50 5G с такой же компоновкой блока основной камеры.

В дизайне передней части также ничего уникального, первые подобные смартфоны с отверстием под фронтальную камеру вышли еще год назад, популярность решение нашло с появлением линейки Samsung Galaxy S10.

Безрамочный и с ИИ: Samsung представила свой уникальный телевизор

Очевидно, что сканер отпечатков располагается под поверхностью экрана, который имеет узкие рамки по всему периметру. На правой стороне телефона есть переключатели регулировки громкости и кнопка включения.

Когда представят смартфон?

Свежие новости указывают на то, что Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro представят до анонса Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold 2, который запланирован на 11 февраля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гаджеты, Смартфоны, Технологии, Презентация, Xiaomi, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Завтракайте правильно: что не стоит есть натощак (Фото)
02 Рождество 2020: поздравления в стихах и картинках
03 Первый раз в это десятилетие: в чем блистала Кейт Миддлтон на публичном мероприятии (Фото)
04 Чем отличаются оригинальные лекарства от их аналогов: это следует прочитать
05 Украинцам усложнят въезд в страны ЕС: что изменится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Окурок&quot; забрал жизни 4 пациентов: в польском хосписе произошел пожар (Фото)
В польском хосписе произошел пожар (Фото)
Гололед и снег: на каких дорогах Украины опасно
Гололед и снег: на каких дорогах Украины опасно
На Донбассе ранили украинского военного
На Донбассе ранили украинского военного
Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах (Фото)
Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь