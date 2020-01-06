Безрамочный и с ИИ: Samsung представила свой уникальный телевизор

Новости технологии:Samsung таки не дождалась официального начала CES 2020, и представила домашние модульные телевизоры серии MicroLED.

Особенность линейки — безрамочный дизайн, комбинированный с экранами нового поколения и возможностями кастомизации. Новые модели на MicroLED на 88 и 150 дюймов лишились рамок с четырех сторон, благодаря чему пользователи получили возможность соединять несколько панелей вместе.

Samsung также обещает лучшую в своем классе картинку с высоким разрешением и яркостью до 5000 кд/м2. К тому же телевизор умеет масштабировать изображение с помощью машинного обучения, подгоняя его под разрешение панели независимо от источника.

Компания показала и 8К-телевизор с искусственным интеллектом. По словам Samsung, Q950TS QLED 8K TV — первый телевизор с подобным разрешением, который уместили в тонкий и "безрамочный" корпус. Как и предыдущая модель, в Q950TS уже 99% площади занимает экран.

Телевизор работает в паре с AI Quantum Processor 8K, который помогает масштабировать изображение до 8К даже если разрешение куда ниже. Это все еще не честные 8К, но картинка все же будет выглядеть лучше, чем без "апскейла".

Улучшить картинку поможет и технология Adaptive Picture, которая оптимизирует настройки дисплея в зависимости от окружения для отображения отдельных деталей. Телевизор также использует кодек AV1 и расширенный динамический диапазон HDR10+.

Улучшать качество звука будут Symphony, Object Tracking Sound+ (OTS+) и Active Voice Amplifier. По словам компании, технологии создают объемный и динамический звук, подходящий для больших телевизоров.