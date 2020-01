Не такие как обещали: наушники Samsung Galaxy Buds+ не получат одну из функций

Вместе с новыми флагманами Galaxy S20 компания Samsung должна представить беспроводные наушники Galaxy Buds+. Сегодня выяснилось, что новая модель наушников не получит одну из ожидаемых функций.

Чего лишились

Ранее инсайдеры говорили, что у Samsung Galaxy Buds+ будет система активного шумоподавления, как у Apple AirPods Pro.

Но теперь известный инсайдер Ice Universe пишет, что такой функции у наушников все-таки не будет.

Galaxy Buds+ does not have noise reduction, but it improves battery life, sound quality and fast charging.

— Ice universe (@UniverseIce) January 6, 2020