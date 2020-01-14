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Акции Renault-Nissan упали до критического уровня: всему виной - скандал с Карлосом Гоном

Акции Renault-Nissan упали до критического уровня: всему виной - скандал с Карлосом Гоном
16:10 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: Twitter

Громкое дело Карлоса Гона, объединившего японского производителя с французским, может стать началом конца и для компании.

Акции Renault достигли шестилетних минимумов в понедельник, после сообщения в СМИ о том, что Nissan ускорил тайное планирование действий на случай возможного раскола альянса.

Зафиксировано падение акций Renault на 3,7%, из-за чего французский автопроизводитель оказался внизу парижского индекса ценных бумаг CAC 40 и общеевропейского STOXX 600.

Издание Financial Times, ссылаясь на несколько источников, сообщает, что в Nissan активно готовятся к выходу из альянса. Всплеск активности произошел после бегства Гона из-под ареста в Японии в конце декабря.

Nissan выйдет из альянса Renault из-за Карлосона Гона

Напомним, топ-менеджера задерживали несколько раз, выдвигая ему обвинения в незаконных операциях со средствами компании, использовании служебного положения и сокрытии прибылей. Все обвинения Карлос Гон отрицает. Его ждало очередное заседание суда в Японии, однако Гон бежал в Ливан.

“Мы убеждены, что отношения между Renault и Nissan, а следовательно и всеми брендами Альянса бесповоротно разорваны, и, скорее всего, не подлежат ремонту”, – написали аналитики Evercore ISI Арндт Элингхорст и Крис МакНилли в заметке в понедельник. Renault пока не прокомментировала ситуацию.

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Автомобиль, Renault, Nissan, Авто, Новинки, Renault-Nissan, Карлос Гон, Renault-Nissan-Mitsubishi.
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