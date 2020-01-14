Seat поделился подробностями о своей новинке Leon

Мировая премьера Seat Leon четвертого поколения запланирована на 28 января.

За две недели на официальной мировой премьеры Seat Leon следующего, четвертого поколения, в сети появилось изображение задней части кузова со спортивными светодиодными фонарями, соединенными тонкой красной полосой. Посередине двери багажного отделения разместился логотип марки, под ним название модели - Leon. Справа виднеется значок "FR".

Известно, что Seat Leon четвертого поколения использует ту же платформу (модернизированную MQB) и бензиновые и дизельные моторы, что новые Volkswagen Golf и Škoda Octavia. "Заряженная" версия Cupra получит гибридную силовую установку, состоящую из 1.4-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя.

Совокупная отдача агрегатов составит 245 л.с. В дальнейшем такая гибридная установка появится на Škoda Octavia RS и, возможно, на следующем Golf GTI.

Как сообщается, Cupra разрабатывает еще более мощную версию, которая разделит двигатель со следующим Golf R. Предполагается, что мощность агрегата превысит 300 л.с. С места до 100 км/ч "полноприводник" сможет разгоняться менее чем за 5.0 секунд.