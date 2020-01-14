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Seat поделился подробностями о своей новинке Leon

Seat поделился подробностями о своей новинке Leon
17:31 Сегодня Телеграф autonews.autoua.net Фото: Twitter

Мировая премьера Seat Leon четвертого поколения запланирована на 28 января.

За две недели на официальной мировой премьеры Seat Leon следующего, четвертого поколения, в сети появилось изображение задней части кузова со спортивными светодиодными фонарями, соединенными тонкой красной полосой. Посередине двери багажного отделения разместился логотип марки, под ним название модели - Leon. Справа виднеется значок "FR".

Известно, что Seat Leon четвертого поколения использует ту же платформу (модернизированную MQB) и бензиновые и дизельные моторы, что новые Volkswagen Golf и Škoda Octavia. "Заряженная" версия Cupra получит гибридную силовую установку, состоящую из 1.4-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя.

Совокупная отдача агрегатов составит 245 л.с. В дальнейшем такая гибридная установка появится на Škoda Octavia RS и, возможно, на следующем Golf GTI.

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Как сообщается, Cupra разрабатывает еще более мощную версию, которая разделит двигатель со следующим Golf R. Предполагается, что мощность агрегата превысит 300 л.с. С места до 100 км/ч "полноприводник" сможет разгоняться менее чем за 5.0 секунд.

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Автомобиль, Seat, Премьера, Авто, Новинки, Seat Leon.
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