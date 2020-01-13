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Илон Маск научит свои электрокары говорить с пешеходами (Видео)

Илон Маск научит свои электрокары говорить с пешеходами (Видео)
20:03 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Основатель компании Tesla часто делает эпатирующие заявления в своем твиттере. Последний из его громких во всех смыслах анонсов — говорящие электромобили.

"Tesla скоро будут разговаривать с людьми, если вы хотите. Это реальность", — такой твит вчера опубликовал Илон Маск. И чтобы показать, что слова с делом у него не расходятся, приложил к сообщению видеоролик.

На видео электромобиль Tesla Model 3, проезжая мимо человека, "произносит" фразу "Well don’t just stand there staring, hop in" ("Не стой там столбом, запрыгивай").

Звук, скорее всего, раздается из специальных динамиков, которые расположены на днище передней части авто, чтобы оповещать пешеходов о своем приближении на высоких скоростях.

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Пока точно не известно, насколько серьезен был Маск, публикуя свой твит. Однако не исключено, что в Tesla попытаются выжать максимум пользы и медийного шума из динамиков.Благодаря способности "разговаривать" электромобили компании смогут еще лучше взаимодействовать с пешеходами, предупреждая аварии.

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Автомобиль, Авто, Новинки, Электрокар, Tesla, Илон Маск.
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