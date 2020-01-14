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Maserati выпустит 100 авто в исполнении Royale

Maserati выпустит 100 авто в исполнении Royale
18:44 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Maserati уже запускала "королевскую" серию седана Quattroporte третьего поколения в 1986 году, который оснащался 4,9-литровым V8 мощностью 300 л.с.

Кроме того модель имела более дорогую отделку салона и минибар. Всего было выпущено 51 машина. В 2020 году компания запускает серию Royale, тираж которой составит 100 экземпляров. Клиенты смогут заказать в данном исполнении седаны Ghibli и Quattroporte, а также кроссовер Levante.

Отличием новинок станет особая отделка кресел тонкой тканью Pelletessuta, которая сочетает в себе коже наппа и шерстяные волокна. Кузов "королевских" автомобилей может быть окрашен оттенками Blu Royale и Verde Royale, а также модели получат 21-дюймовые колесные диски с оригинальным дизайном.

Кроме того новинки получат более богатое оснащение, включая аудиосистему Bowers & Wilkins и и панорамную крышу.

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В движение Maserati Ghibli Royale, Quattroporte Royale и Levante Royale приводятся 3,0-литровым турбодизельным агрегатом V6, мощность которого составляет 275 лошадиных сил. Также в моторной линейке значатся 350- и 430-сильные бензиновые двигатели. Прием заказов на новинку иже стартовал.

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Автомобиль, Авто, Новинки, Maserati, Quattroporte, Maserati Royale.
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