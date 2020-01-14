Особенности ночного вождения: какие ошибки допускают водители?

Вождение в ночное время требует особого внимания и концентрации, так как несет в себе огромное количество опасностей.

Пострадать может как сам водитель, так и те, кто окажется на дороге. Водитель должен бодрствовать, отправляясь в поездку в ночное время. Сонное состояние снижает концентрацию и увеличивает вероятность ДТП. Существует множество факторов, которые могут сыграть злую шутку в пути ночью.

Световая сигнализация. Отправляясь в ночную поездку, следует проверить работу переключения дальнего и ближнего света. Всем известно, что дальний свет может ослепить встречных водителей. Позаботьтесь о переключении на ближний свет при встречах и обгонах.

Отсутствие автоматической регулировки фар не снимает ответственность с водителя. В этом случае необходимо переключать фары вручную.

Горящих фар должно быть две. Позаботьтесь взять с собой запасные лампочки для фар. Горение одной фары снижает видимость габаритов встречного автомобиля. Поэтому есть вероятность зацепить друг друга.

Также одна фара не позволяет точно определить с какой скоростью едет встречный автомобиль. Поэтому, при встрече с такой машиной, лучше держать ногу на педали тормоза.

Подъемы и повороты ночью. На подъемах и поворотах также следует включать ближний свет. Дальний свет обязательно ослепит встречного водителя. Каждый новый поворот и подъем следует оценивать как потенциальную опасность. Следует взять во внимание тот факт, что автомобили с АКП, при сбрасывании газа резко замедляют скорость.

Большая опасность здесь в том, что при этом не загораются стоп-фары.

Грязное стекло. Грязное или запыленное стекло не так мешает днем как ночью. Особенно в ночное время суток, видимость затрудняется и преломляется свет. Поэтому стоит мыть его перед ночной поездкой.

Монотонное движение. В ночное время качественная дорога, через некоторое время, начинает вызывать монотонность. Постепенно снижается внимание, бдительность идет на нет и водитель может заснуть. Чтобы этого избежать нужно соблюдать правила ночного вождения.

Появление машины на встречной полосе. Большинство водителей, видя встречную машину по его же полосе, бросаются в панику и не знают что делать. Для этого необходимо сигналить и мигать фарами встречному водителю.

Также следует уходить на обочину, чтобы не стать участником ДТП. Мигающие фары и сигнал смогут разбудить водителя, в том случае, если он заснул или витает в облаках.

Скорость движения по ночной трассе. Чем ниже освещение на дороге и хуже видимость на ней, тем ниже должна быть скорость езды. Если у вашего авто все в порядке с освещением и вам прекрасно видно дорогу, то это не значит, что у других водителей также. Возможно другие плохо видят ваш автомобиль.

Поэтому перед выездом следует проверить и протереть стоп-сигналы и передние фары. Стоп-сигналы обязательно должны работать при поездках в черте города. Рекомендуется не набирать высокую скорость даже если дорога пуста.