Скачать
Среда, 15.01.2020
Большая приватизация: Кабмин отказался от продажи "Укргидроэнерго" и "Энергоатома"
Большая приватизация: Кабмин отказался от продажи "Укргидроэнерго" и "Энергоатома"
Водителей предупредили о тумане и гололеде
Водителей предупредили о тумане и гололеде
Матчи Australian Open остановлены из-за лесных пожаров
Матчи Australian Open остановлены из-за лесных пожаров
15 января - приметы и обряды на Сильвестров день
15 января - приметы и обряды на Сильвестров день

Тюнинг ателье представило роскошную версию кабриолета Porsche 911 (Фото)

Смотрите фото (4)
Тюнинг ателье представило роскошную версию кабриолета Porsche 911 (Фото)
11:21 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Ателье Vilner модернизировало Porsche 911 Cabriolet поколения 996.

Надо отметить, что 996-е поколение Porsche 911 было принято клиентами компании в штыки. Решение компании перейти на двигатель с водяным охлаждением вызвало споры среди автолюбителей, которые заявили также, что стиль последнего 911 года XX века прост и не имеет отношения к предыдущим 911 моделям.

Однако специалисты Vilner решили, что дизайн автомобиля можно исправить.

Отметим, что ателье Vilner - самый большой и всемирно известный тюнинг-дом в Болгарии. Накануне тюнеры опубликовали фотографии 911 Carrera Cabriolet (996), который получил полностью модернизированный внутри и снаружи. Экстерьер спорткара, возможно, выглядит спорно, однако салон – это произведение искусства.

В интерьере буквально повсюду прекрасная кожа - начиная от приборной панели и заканчивая передними стойками и дверными панелями. Центральная консоль покрыта деревянными элементами, а многие кнопки выполнены в цвете Vilner Copper Rose, разработанном тюнерами в сотрудничестве с BASF.

"Этому автомобилю более 20 лет, и в этом возрасте он буквально кричал: "Я так устарел!". Но проблема была не в формах - они могли быть переосмыслены с использованием смелых материалов, текстур и техник. И это именно то, что мы сделали", - объясняет Атанас Вильнер.

Как насчет регулируемой крыши? Компания Porsche оформила новый патент для авто

Несколько мелких деталей вносят последние штрихи в салон, в том числе металлический значок V на руле, металлические элементы над перчаточным ящиком и сиденьями, а также специальная табличка с именем клиента и нумерацией "01/01".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Автомобиль, Porsche, Авто, Тюнинг, Vilner, Porsche 911, Porsche 911 Cabriolet.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С такими девушки отношений не заводят: типы мужчин, от которых они бегут (Фото)
02 Особенности ночного вождения: какие ошибки допускают водители?
03 Катастрофа в Иране: Зеленский заверил Трюдо в оказании всесторонней помощи
04 Ученые рассказали о правилах крепкого сна
05 Зима не спешит: синоптики дали прогноз до конца недели
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве ликвидировали аварию возле торгового центра
В Киеве ликвидировали аварию возле торгового центра
Смертельный грипп: с чем столкнулись украинцы
Смертельный грипп: с чем столкнулись украинцы
Гончарук пояснил высокие зарплаты министров
Гончарук пояснил высокие зарплаты министров
Главную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде исполнит Билли Айлиш
Главную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде исполнит Билли Айлиш
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь