Тюнинг ателье представило роскошную версию кабриолета Porsche 911 (Фото)

Ателье Vilner модернизировало Porsche 911 Cabriolet поколения 996.

Надо отметить, что 996-е поколение Porsche 911 было принято клиентами компании в штыки. Решение компании перейти на двигатель с водяным охлаждением вызвало споры среди автолюбителей, которые заявили также, что стиль последнего 911 года XX века прост и не имеет отношения к предыдущим 911 моделям.

Однако специалисты Vilner решили, что дизайн автомобиля можно исправить.

Отметим, что ателье Vilner - самый большой и всемирно известный тюнинг-дом в Болгарии. Накануне тюнеры опубликовали фотографии 911 Carrera Cabriolet (996), который получил полностью модернизированный внутри и снаружи. Экстерьер спорткара, возможно, выглядит спорно, однако салон – это произведение искусства.

В интерьере буквально повсюду прекрасная кожа - начиная от приборной панели и заканчивая передними стойками и дверными панелями. Центральная консоль покрыта деревянными элементами, а многие кнопки выполнены в цвете Vilner Copper Rose, разработанном тюнерами в сотрудничестве с BASF.

"Этому автомобилю более 20 лет, и в этом возрасте он буквально кричал: "Я так устарел!". Но проблема была не в формах - они могли быть переосмыслены с использованием смелых материалов, текстур и техник. И это именно то, что мы сделали", - объясняет Атанас Вильнер.

Несколько мелких деталей вносят последние штрихи в салон, в том числе металлический значок V на руле, металлические элементы над перчаточным ящиком и сиденьями, а также специальная табличка с именем клиента и нумерацией "01/01".