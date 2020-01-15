Доступен в Южной Корее: Genesis представила свой первый внедорожник (Фото)

Корейский премиальный суббренд Hyundai наконец представил свой первый внедорожник Genesis GV80, который пока будет доступен только на местном рынке.

На данный момент GV80 доступен только в Южной Корее, и поэтому имеющаяся у нас информация относится к этому рынку.

Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что Genesis будет продаваться и на других мировых рынках. Новый Genesis GV80 будет конкурировать с такими моделями, как BMW X5 и Audi Q7, предлагая как двух-, так и трехрядное исполнение.

Покупателей встретят высококлассные материалы, доступные в различных цветах и отделках.

GV80 можно назвать полностью цифровым, от его комбинации приборов до 14,5-дюймового тачскрина информационно-развлекательной системы. Благодаря этому у водителя и пассажира на переднем сиденье будет множество систем, включая навигацию дополненной реальности.

Интегрированный контроллер Genesis имеет систему распознавания рукописного ввода, которая буквально позволяет пассажирам записывать даже номера телефонов. Это в дополнение к обычному набору опций современных автомобилях.

Genesis GV80 использует систему шумоподавления, которая активно отслеживает дорожный шум в режиме реального времени и издает звук с противоположной длиной волны. Кроме того, для салона используется система автоочистки, которая контролирует качество воздуха. GV80 получил все современные системы помощи водителю и системы безопасности, включая систему, которая отслеживает активность водителя и выдает предупреждения, если посчитает, что водитель засыпает или просто невнимателен за рулем.

О технической составляющей модели пока судить сложно, так как автопроизводитель обнародовал пока информацию лишь для рынка Южной Кореи. Новый внедорожник использует заднеприводную архитектуру, но, безусловно, доступен с полным приводом, а его трансмиссия может похвастаться несколькими режимами для различных условий. В движение новинка приводится 3,0-литровым турбодизелем, выдающим 278 л.с. мощности и 588 нМ крутящего момента.

Официальной информации о других силовых установок пока нет, но мы ожидаем, что пара бензиновых агрегатов дополнит моторный отсек GV80 по всему миру. Скорее всего, базовым станет 2,5-литровый турбированный двигатель мощностью 304 л.с. Топовым, как ожидается, станет 3,5-литровый шестицилиндровый мотор мощностью 380 л.с., который позволит разогнаться до 100 км/ч за 5,7 секунды.

Продажи планируется начать в конце этого месяца на корейском рынке. Другие рынки увидят GV80 до конца текущего года.