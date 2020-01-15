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Доступен в Южной Корее: Genesis представила свой первый внедорожник (Фото)

Смотрите фото (3)
Доступен в Южной Корее: Genesis представила свой первый внедорожник (Фото)
18:09 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Корейский премиальный суббренд Hyundai наконец представил свой первый внедорожник Genesis GV80, который пока будет доступен только на местном рынке.

На данный момент GV80 доступен только в Южной Корее, и поэтому имеющаяся у нас информация относится к этому рынку.

Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что Genesis будет продаваться и на других мировых рынках. Новый Genesis GV80 будет конкурировать с такими моделями, как BMW X5 и Audi Q7, предлагая как двух-, так и трехрядное исполнение.

Покупателей встретят высококлассные материалы, доступные в различных цветах и отделках.

GV80 можно назвать полностью цифровым, от его комбинации приборов до 14,5-дюймового тачскрина информационно-развлекательной системы. Благодаря этому у водителя и пассажира на переднем сиденье будет множество систем, включая навигацию дополненной реальности.

Интегрированный контроллер Genesis имеет систему распознавания рукописного ввода, которая буквально позволяет пассажирам записывать даже номера телефонов. Это в дополнение к обычному набору опций современных автомобилях.

Genesis GV80 использует систему шумоподавления, которая активно отслеживает дорожный шум в режиме реального времени и издает звук с противоположной длиной волны. Кроме того, для салона используется система автоочистки, которая контролирует качество воздуха. GV80 получил все современные системы помощи водителю и системы безопасности, включая систему, которая отслеживает активность водителя и выдает предупреждения, если посчитает, что водитель засыпает или просто невнимателен за рулем.

О технической составляющей модели пока судить сложно, так как автопроизводитель обнародовал пока информацию лишь для рынка Южной Кореи. Новый внедорожник использует заднеприводную архитектуру, но, безусловно, доступен с полным приводом, а его трансмиссия может похвастаться несколькими режимами для различных условий. В движение новинка приводится 3,0-литровым турбодизелем, выдающим 278 л.с. мощности и 588 нМ крутящего момента.

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Официальной информации о других силовых установок пока нет, но мы ожидаем, что пара бензиновых агрегатов дополнит моторный отсек GV80 по всему миру. Скорее всего, базовым станет 2,5-литровый турбированный двигатель мощностью 304 л.с. Топовым, как ожидается, станет 3,5-литровый шестицилиндровый мотор мощностью 380 л.с., который позволит разогнаться до 100 км/ч за 5,7 секунды.

Продажи планируется начать в конце этого месяца на корейском рынке. Другие рынки увидят GV80 до конца текущего года.

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Внедорожник, Авто, Genesis, Корейский рынок, Genesis GV80.
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