Сразу три: Tata Motors представила обновленные автомобили

Индийский автопроизводитель Tata Motors обновил сразу три автомобиля из своего модельного ряда и показал их на фотографиях.

Изменения коснулись в основном внешнего вида, после модернизации увеличится и стоимость авто. Кроссовер Nexon получил стильную решетку радиатора и обновленную оптику.

Дизайнеры пошли необычным сегодня путем и не стали делать решетку массивной – основной упор в лицевой части авто ложится на абсолютно новый бампер сложной конструкции.

Ожидается, что после выхода на рынок обновленной модели, она подорожает на 140 тыс. рупий.

#TataMotors have revealed the BS6-compliant facelift models of the Tiago, Tigor and Nexon cars. The #Nexon gets a fresh look and updated features, whereas the #Tigor and the #Tiago are updated to the Impact 2.0 design language. pic.twitter.com/XyKoxX9xWw — AskAbtAuto (@askabtauto) January 14, 2020

А вот хэтчбек Tiago и компактный купе-кроссовер Tigor получили схожие изменения. Отметим новую конструкцию решетки радиатора и передних фар, которые теперь представляют собой единое целое.

Помимо этого разработчики изменили линию капота, обновили бампера и добавили значительное количество хрома на автомобиль. Точные цены на эти модели будут объявлены ближе к началу продаж.