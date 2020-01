Сразу три: Tata Motors представила обновленные автомобили

Изменения коснулись в основном внешнего вида, после модернизации увеличится и стоимость авто. Кроссовер Nexon получил стильную решетку радиатора и обновленную оптику.

Дизайнеры пошли необычным сегодня путем и не стали делать решетку массивной – основной упор в лицевой части авто ложится на абсолютно новый бампер сложной конструкции.

Ожидается, что после выхода на рынок обновленной модели, она подорожает на 140 тыс. рупий.

#TataMotors have revealed the BS6-compliant facelift models of the Tiago, Tigor and Nexon cars. The #Nexon gets a fresh look and updated features, whereas the #Tigor and the #Tiago are updated to the Impact 2.0 design language. pic.twitter.com/XyKoxX9xWw

— AskAbtAuto (@askabtauto) January 14, 2020