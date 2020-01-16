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Авто, которые мы заслужили: какие преимущества у обновленных Audi A5 и S5

Авто, которые мы заслужили: какие преимущества у обновленных Audi A5 и S5
11:16 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Обновленные автомобили Audi A5 и S5 2020 года будут стоить дешевле.

Компания Audi существенно обновила A5 и S5 в 2020 модельном году, при этом модели теперь стоят дешевле и выглядят лучше.

Купе A5 и четырехдверный Sportback становятся более "злыми" благодаря расширенным фарам и затемненной решетке, вместо хромированной. Кроме того кузов имеет серебряные накладки, а сзади появились трапециевидные патрубки выхлопной системы.

Вместе с "юбкой" под решеткой радиатора и воздухозаборниками в переднем бампере, стиль RS выглядит очень эффектным. Клиентам доступны светодиодные матричные фары и новые передние поворотники.

Глубокий зеленый цвет District и яркий Turbo Blue - это два новых оттенка, которые прекрасно подчеркивают красоту новинок.

Техническая часть осталась без изменений. A5 получил 2,0-литровый турбодвигатель и 7-скоростную автоматическую КПП с двойным сцеплением, а S5 оснащен 3,0-литровым турбо V6 и восьмиступенчатым "автоматом. Оба автомобиля имеют систему полного привода.

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В салоне установлен 10-дюймовый сенсорный экран с информационно-развлекательной системой MIB 3 с функцией голосового помощника. Купе, кабриолет и Sportback A5 2020 года стоят на 1 300 долларов меньше, чем модели 2019 года – от 43 895 долларов.

Купе S5 и Sportback подешевели на 500 долларов до 52 895 долларов, в то время как кабриолет S5 имеет скидку в 3400 долларов, а его минимальная цена составляет 61 195 долларов.

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Модель, Авто, Машина, Audi A5, Audi S5.
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